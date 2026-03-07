Comienza la cumbre de Trump con presidentes latinoamericanos de derechas en Miami

1 minuto

Miami, 7 mar (EFE).- La cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con presidentes latinoamericanos de derechas comenzó este sábado en Miami (Florida) con la llegada de los invitados al evento.

La cumbre, bautizada como el ‘Escudo de las Américas’, se celebra en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario, y busca consolidar el liderazgo de Washington en Latinoamérica y contrarrestar la influencia de China en la región.

Los primeros en llegar fueron el presidente panameño, José Raúl Mulino; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo miércoles, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. EFE

