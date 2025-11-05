Comienza la octava Expo de Importaciones de China, con la tensión con EEUU como trasfondo

Shanghái (China), 5 nov (EFE).- La octava edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) abre sus puertas este miércoles en la megalópolis oriental de Shanghái, marcada por las tensiones comerciales con Estados Unidos aunque con cierto sabor a alivio tras el reciente acuerdo entre las potencias.

Las autoridades del país asiático esperan que más de 4.100 empresas de 155 países, regiones y organizaciones internacionales se den cita en el evento, que ocupa más de 430.000 metros cuadrados en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de la considerada como capital económica del país.

Asimismo, se ha confirmado la participación de 290 de las 500 mayores empresas del mundo, según el listado elaborado por la revista estadounidense Fortune, aunque supone siete menos que en la anterior edición.

España contará con un total de 89 expositores en el evento, con especial presencia en el pabellón dedicado a productos alimentarios y agrícolas y también en el sector de incubadoras de innovación.

Acudirán, según la base de datos de la CIIE, más de 220 participantes de países latinoamericanos, de los que la gran mayoría corresponden al sector agroalimentario, donde el gran protagonismo se lo llevan Brasil (80) y Argentina (42).

Estados Unidos, protagonista

Cabe reseñar asimismo la presencia de 197 expositores provenientes de Estados Unidos, marca inferior a los 210 del año pasado, quizá debido al recrudecimiento de la guerra comercial tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien la inició en 2018, durante su primer mandato.

No obstante, Trump y Xi mantuvieron a finales de octubre un anticipado encuentro que se saldó con una tregua comercial de un año, pasando por rebajas de aranceles, la pausa a algunas restricciones a la exportación o el relanzamiento del comercio agrícola.

De hecho, según la prensa local, se espera que el primer ministro chino, Li Qiang, haga guiños a esos acuerdos en el discurso de inauguración que pronunciará este miércoles, y también que visite los stands de algunas empresas estadounidenses para transmitir el mensaje de que el país sigue ofreciendo un amplio mercado de consumo y un destino atractivo para la inversión.

Otro de los grandes atractivos de la feria también llega desde EE.UU.: el fabricante de vehículos eléctricos Tesla, que tiene en China un importante polo de producción, regresa a la CIIE tras no asistir a la de 2024, y presentará en Asia su ‘robotaxi’ Cybercab.

Caen las importaciones

En la CIIE del año pasado se firmaron «acuerdos intencionales» por unos 80.000 millones de dólares, un 2 % más que en la de 2023, la primera tras los años del ‘cero covid’.

La feria se celebra de nuevo con el trasfondo de la incertidumbre económica en el país y con un nuevo espaldarazo de las autoridades a las ambiciones de autosuficiencia en sectores clave, lo cual, según analistas, podría acabar afectando a empresas extranjeras.

Además, los problemas de demanda a nivel nacional siguen traduciéndose en una menor inercia para las importaciones, que se han reducido en un 0,2 % en lo que va de 2025.

La CIIE se celebró por primera vez en 2018, el primer año de la guerra comercial, con el objetivo de convencer a los socios comerciales, vía incremento de las importaciones, de que China estaba comprometida con el libre comercio y el acceso a su mercado.

Aunque algunas empresas ven la CIIE como una oportunidad para reforzar su presencia en China y para generar contactos con los importadores locales, que en algunos casos cristalizan en negocios pasado un tiempo, otras la consideran un evento simbólico y de carácter mayormente político. EFE

