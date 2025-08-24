Comienzan a vender camisetas en Rusia con la foto de Putin y Trump en Alaska

1 minuto

Moscú, 24 ago (EFE).- Los gigantes de comercio electrónico ruso – WB y Ozon – han comenzado a vender en sus plataformas camisetas con el saludo de los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, durante su reciente cumbre en Alaska.

Las prendas cuestan alrededor de 800 rublos, unos 10 dólares.

Además, en las tiendas digitales se pueden adquirir cuadros con la imagen de Putin y Trump caminando sobre la alfombra roja en Anchorage.

El 68 % de los rusos cree que los mandatarios de Rusia y EE.UU. llegaron a un entendimiento durante su reciente reunión en Alaska, según una encuesta difundida el miércoles.

«El 49% de los encuestados cree que los presidentes de Rusia y Estados Unidos llegaron más bien a un entendimiento mutuo durante las conversaciones en Alaska y el 19% cree que definitivamente se logró dicho entendimiento», señala el sondeo.

Al mismo tiempo, el 28% de los encuestados opinó que no hubo entendimiento entre los líderes de Rusia y Estados Unidos en la cumbre de Alaska, que tuvo lugar el 15 de agosto.

Las negociaciones entre los dos mandatarios tuvieron lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage, y se prolongaron por cerca de cuatro horas.

Fue el primer encuentro entre los mandatarios de Rusia y Estados Unidos desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca en noviembre de 2024 y desde el comienzo de la guerra en Ucrania.EFE

