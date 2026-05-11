Comienzan los trabajos para instalar una caverna en el puente más antiguo de París

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París, 11 may (EFE).- Este lunes está previsto que comiencen los trabajos de instalación de ‘La Caverne du Pont Neuf’ (La Caverna del Pont Neuf), la obra temporal concebida por el artista francés JR como homenaje a Christo y Jeanne-Claude, que transformará durante varias semanas el histórico Pont Neuf de París.

La instalación, que podrá visitarse del 6 al 28 de junio, conmemora el 40 aniversario de ‘The Pont Neuf Wrapped’ (El Pont Neuf Envuelto), la emblemática intervención realizada por Christo y Jeanne-Claude en 1985 sobre el puente más antiguo de la capital francesa, informaron los organizadores de la intervención artística.

Las obras de montaje de la ‘caverna’ que arrancarán hoy obligarán al cierre total del Pont Neuf al tránsito peatonal, ciclista y automovilístico hasta la apertura oficial al público, prevista para el 6 de junio.

Paralelamente, y ya desde el pasado 4 de mayo, la Prefectura de Policía desplegó un dispositivo especial de seguridad en la zona, que permanecerá activo hasta el 13 de julio y provocará restricciones progresivas de circulación en los alrededores.

Será posible contemplar la instalación de JR desde distintos ángulos, a pie o en bicicleta, desde las orillas del Sena, los muelles superiores y varios puentes cercanos, así como desde el agua gracias a los servicios de ‘bateaux-mouches’, lanzaderas y cruceros fluviales.

Una vez inaugurada, ‘La Caverne du Pont Neuf’ será accesible gratuitamente las 24 horas del día y los siete días de la semana. El recorrido será en sentido único, con acceso por la plaza Pont Neuf–Christo y Jeanne-Claude y salida hacia el Quai du Louvre.

El desmontaje comenzará el 29 de junio y se extenderá hasta el 13 de julio, fecha en la que el puente será reabierto completamente a la circulación.

El proyecto de JR está impulsado por un fondo que cuida de los puentes de París y, siguiendo el modelo de las obras de Christo y Jeanne-Claude, no contará con financiación pública.

La iniciativa será financiada mediante aportaciones privadas y la venta de obras de JR, reconocido internacionalmente por sus intervenciones urbanas monumentales, su trabajo fotográfico y sus proyectos participativos en espacios públicos.

Christo y Jeanne-Claude, que se conocieron en París en 1958, se caracterizaron por crear instalaciones monumentales y efímeras que transformaban paisajes urbanos, edificios emblemáticos y espacios naturales mediante el uso de telas, estructuras temporales y envolturas a gran escala.

Además de ‘The Pont Neuf Wrapped’, entre los proyectos más famosos del dúo artístico figuran ‘Wrapped Reichstag’ en Berlín, ‘The Gates’ en Nueva York, ‘The Floating Piers’ en Italia.

‘L’Arc de Triomphe, Wrapped’, realizado de manera póstuma bajo la dirección de Vladimir Yavachev, sobrino y director de proyectos de Christo y Jeanne-Claude, atrajo a seis millones de visitantes. El famoso monumento situado al final de la avenida de los Campos Elíseos estuvo envuelto en una tela azul plateada y una cuerda roja durante dos semanas en 2021. EFE

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