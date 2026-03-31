Comisario europeo y canciller uruguayo abordan las implicaciones del acuerdo del Mercosur

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Bruselas, 31 mar (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, abordaron este martes las implicaciones que tendrá la aplicación provisional del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur.

En una reunión por videoconferencia, Sefcovic y el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay «tuvieron la oportunidad de hacer balance antes de la aplicación provisional del acuerdo del Mercosur, incluyendo un intercambio de opiniones sobre sus implicaciones prácticas», indicaron fuentes comunitarias tras esa conversación.

Además, hablaron de la promoción del acuerdo en los próximos meses, en particular durante la presidencia uruguaya del Mercosur a partir del próximo julio.

Bruselas subrayó que el acuerdo «abrirá enormes oportunidades para nuestros agentes económicos».

El comisario Sefcovic «agradeció el gran compromiso político de los países del Mercosur, tras las rápidas ratificaciones con amplias mayorías en sus respectivos Parlamentos», indicaron las mismas fuentes.

Las disposiciones comerciales del acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur empezarán a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo. Uruguay, uno de los cuatro países miembro del bloque latinoamericano, ratificó el acuerdo el mes pasado.

La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos desde el primer día, lo que crea normas predecibles para el comercio y la inversión, según indicó recientemente la Comisión Europea, que agregó que los sectores sensibles de la economía de la UE están plenamente protegidos por sólidas salvaguardias.

La entrada en vigor plena del tratado comercial, sin embargo, dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo.

Antes de pronunciarse, la Eurocámara espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el acuerdo se ajusta a los tratados comunitarios. EFE

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