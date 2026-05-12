Comisión civil israelí denuncia violencia sexual «sistemática» en ataques del 7 de octubre

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Jerusalén, 12 may (EFE).- Una comisión civil israelí integrada por juristas y expertos en derecho internacional publicó este martes un informe afirmando que durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel se produjeron actos de violencia sexual y de género «sistemáticos y generalizados», tanto durante la ofensiva como en el cautiverio posterior de rehenes.

El documento, elaborado por la Comisión Civil sobre los Crímenes del 7 de Octubre cometidos por Hamás contra Mujeres y Niños, se apoya en el análisis de material audiovisual, testimonios de supervivientes y familiares, y entrevistas recopiladas a lo largo de dos años de investigación. Según la comisión, el trabajo incluyó la revisión de más de 10.000 imágenes y vídeos y la recogida de más de 430 declaraciones.

El informe describe casos de violaciones, agresiones sexuales, desnudez forzada, humillaciones, torturas y mutilaciones, señalando que estos hechos habrían tenido lugar en distintos escenarios, entre ellos domicilios, carreteras, bases militares y el área del festival de música Nova, uno de los focos de la masacre llevada a cabo por las milicias gazatíes.

También recoge testimonios sobre abusos sufridos durante el secuestro y la posterior cautividad de rehenes israelíes en Gaza.

Asimismo, el texto indica que parte del material relacionado con los ataques fue grabado y difundido en redes sociales, lo que, según los investigadores, amplificó «el impacto psicológico de los hechos» y contribuyó a la «exposición pública» de víctimas y familiares.

Entre sus recomendaciones, el documento propone la creación de mecanismos judiciales especializados, la cooperación internacional en materia de investigación y enjuiciamiento, así como medidas de apoyo a las víctimas y de regulación del contenido violento en plataformas digitales.

La investigación fue coordinada por la jurista israelí Cochav Elkayam-Levy y contó con la participación de expertos en derecho internacional, justicia transicional y derechos humanos.

El ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 causó las muertes alrededor de 1.200 personas y el secuestro a la Franja de otras 250. Ese mismo día, Israel inició una ofensiva militar sobre Gaza que ya ha causado al menos 72.742 muertos en el enclave palestino, lo que fue calificado como «genocidio» por una comisión de la ONU. EFE

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