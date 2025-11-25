‘Como agua para chocolate’ estrenará segunda temporada para febrero de 2026 en México

3 minutos

Ciudad de México, 25 nov (EFE).- Con el anuncio de la segunda y última temporada de ‘Como agua para chocolate’ que se estrenará el 15 de febrero de 2026, HBO Max presentó este martes sus grandes apuestas para México y Latinoamérica.

La serie, basada en la novela de la escritora mexicana Laura Esquivel, es uno de los 43 títulos originales realizados por la plataforma de Warner Bros. Discovery en la región, donde además se está trabajando en “más de 50 títulos que están en diferentes etapas de desarrollo y producción”, afirmó el líder de contenido de entretenimiento y estrategia de programación de la empresa Mariano César.

Al encuentro Upfront 2026, asistió la actriz Irene Azuela (Elena) y la directora de fotografía Ximena Amann de esta serie producida por Salma Hayek, quienes destacaron que parte del éxito de esta serie a nivel nacional e internacional fue por su capacidad de “conectar con el mundo actual”.

“Hablamos de identidad de género, de libertad, de nuevas feminidades, de espacios que históricamente se ha asignado a las mujeres, como es la cocina, pero esta cocina se vuelve un lugar de amor y libertad: eso nos conecta muchísimo con todas las audiencias”, enfatizó Amann.

Además, apuntó que en esta última temporada se observa la completa maduración de estos personajes considerados un legado de la literatura del país y de la lengua española.

Entre las novedades destacó el drama biográfico sobre Roberto Gómez Bolaños en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, que a partir de su estreno en julio hasta la fecha se ha consolidado como la producción más exitosa de la región y la que más usuarios nuevos atrajo.

Por ello, HBO Max ampliará su universo con nuevos proyectos como la serie de animación ‘Los Colorado’, basada en el personaje del ‘Chapulín Colorado’, en colaboración con Cartoon Network, así como una comedia de acción real basada en la figura de ‘Don Ramón’.

César explicó que estas “nuevas producciones” se tratan de un reciente acuerdo entre HBO Max y THR3 Media Group, el principal socio del Grupo Chespirito con el objetivo de potencializar el universo mediático de Gómez Bolaños.

Novelas y docuseries

Otra de las apuestas de la plataforma estadounidense para la región son las docuseries, ya que con títulos como ‘Marcial Maciel: El lobo de Dios’ o ‘Culiacanazo: Herederos del narco’ lograron ser los documentales más vistos en todo Latinoamérica.

Para 2026, HBO Max continuará con su apuesta por el ‘true crime’ y estrenará series como ‘Poeta caníbal’, basada en la historia del asesino en serie de Ciudad de México, José Luis Calva Zepeda.

También se estrenará ‘Los asesinos de Colosio’, una pieza documental que indagará sobre el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio (1950-1994) y ‘Tragedia en la Corregidora’, otro documental sobre el motín que tuvo lugar el 5 de marzo de 2022 durante un partido de la Liga MX entre los equipos de fútbol Querétaro y Atlas en el que hubo 26 personas heridas.

En su exploración hacia la telenovela, un formato aclamado en México, se estrenará, durante la segunda mitad de 2026, ‘Colisión’, la primera ficción mexicana en este género, la cual estará protagonizada por Macarena Achaga y que retratará la relación de dos mujeres que buscan abrirse hueco en el mundo empresarial.

Este año, HBO Max continuará como la plataforma de streaming en la que el público mexicano pueda acceder al fútbol europeo, con retransmisiones en vivo de la Champions League y algunos encuentros de competiciones inglesas como la Premier League o la FA Cup. EFE

abz-dac/jmrg/eav