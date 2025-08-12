The Swiss voice in the world since 1935

Comunistas venezolanos tildan de «amenaza injerencista» la recompensa de EE.UU. por Maduro

Caracas, 12 ago (EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechazó este martes la recompensa anunciada por Estados Unidos la semana pasada de 50 millones de dólares por el presidente Nicolás Maduro y la tildó de una «amenaza injerencista» que, a su juicio, no contribuye a resolver la «aguda crisis política» del país suramericano.

«El imperialismo estadounidense sigue actuando como policía del mundo, preparando el terreno para intervenciones que ya han tenido consecuencias nefastas en América Latina y otras regiones», indicó Neirlay Andrade, miembro del buró político del PCV, citada en una nota de prensa.

A su juicio, estas «maniobras injerencistas» en «nada contribuyen a resolver la aguda crisis política que atraviesa» el país.

Tales medidas, prosiguió Andrade, se suman a las «criminales sanciones que solo han agravado las condiciones de vida del pueblo trabajador».

La dirigente comunista advirtió que estos anuncios de Washington son usados como justificación para la «ofensiva represiva de la Administración de Nicolás Maduro contra el movimiento popular, obrero y revolucionario».

El pasado jueves, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, compartió en redes sociales un video en el que describió la recompensa de 50 millones de dólares como «histórica» y señaló a Maduro también como una amenaza para la seguridad de la nación norteamericana.

Bondi lo acusó de utilizar «organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia» en EE.UU..

La fiscal también reveló que el Departamento de Justicia de su país ha incautado más de 700 millones de dólares en activos supuestamente vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

Este martes, un grupo de chavistas voluntarios del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SUAF) marchó hasta la sede de la ONU, en Caracas, para entregar un documento en el que exigen un pronunciamiento del secretario general Antonio Guterres en contra de esta recompensa contra Maduro.

A juicio de Ángel Tortolero Leal, secretario de Asuntos Internacionales y Políticos del movimiento Voluntariado SUAF, esta medida busca «exacerbar los ánimos de la derecha recalcitrante mundial y de la derecha, aparte de fascista, que todavía cohabita» en el país. EFE

sc/lb/sbb

