Con el adiós de Schwartzman en el centro de la escena se disputa el ATP de Buenos Aires

3 minutos

Buenos Aires, 7 feb (EFE).- El emblemático Buenos Aires Lawn Tennis volverá a ser el escenario desde este sábado del ATP de Buenos Aires, que tendrá como principales atracciones al alemán Alexander Zverev, número dos del mundo, al danés Holger Rune (13) y a la creciente figura brasileña João Fonseca (112), además de la emotiva despedida del tenis del crédito local: Diego Schwartzman.

El alemán Zverev, finalista de Roland Garros el año pasado, desembarca por primera vez en la tierra batida de Argentina tras una década de actividad y 22 títulos de ATP en su palmarés, además del oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Por su parte, el danés Rune, con cuatro títulos en su carrera -incluido el Masters 1000 de París- se presentará por tercera vez ante el público argentino tras sus participaciones en 2021 y 2022.

El brasileño Fonseca, de 18 años y que viene de dar el gran golpe en primera ronda del Abierto de Australia 2025 al eliminar al ruso Andrey Rublev, recibió una invitación especial denominada Special Exception (SE), luego de destacarse en los Next Gen ATP Finals y el Challenger de Camberra.

«Creo que hace mucho tiempo que no juego contra una multitud. De hecho, recién vengo de la Copa Davis, así que ya me he acostumbrado un poco. Va a haber muchos argentinos. Pero creo que va a ser un torneo muy lindo. Todos los argentinos que son mis amigos dicen que es un torneo muy lindo, diferente”, señaló Fonseca en declaraciones a TenisNews.

Entre los sudamericanos que ya tienen su lugar en el cuadro principal además figuran el local Facundo Díaz Acosta (73), campeón defensor del título 2024, los chilenos Alejandro Tabilo (26) y Nicolás Jarry (36), los argentinos Sebastián Báez (28), Francisco Cerúndolo (31), Tomás Etcheverry (38) y Mariano Navone (47) y el brasileño Thiago Serboth Wild (79).

Pero, sin dudas, la principal atracción de esta edición del ATP de Buenos Aires será la despedida del tenis profesional de Diego Schwartzman, ex número ocho del mundo y ganado de cuatro títulos en su carrera -entre ellos este certamen de local en 2021-.

«Por suerte pude disfrutar; tenía un poco de miedo de no hacerlo bien. Vine para dar un buen espectáculo y creo que salió bien. Espero que salga de igual manera en Buenos Aires”, sostuvo Schwartzman el miércoles tras su debut con derrota en su penúltima función en el Challenger de Rosario.

El torneo se disputa desde 1893, lo cual lo convierte en el quinto torneo más antiguo del mundo, tiene su versión moderna desde 1973 y el histórico Guillermo Vilas es el máximo ganador con ocho coronaciones (1973, 1974, 1975, 1976, 1977 (en dos instancias), 1979 y 1982).

Esta será la 28º edición desde que el torneo forma parte del circuito ATP y detrás de Vilas los máximos ganadores son dos españoles con tres coronaciones: Carlos Moya (1995, 2003 y 2006) y David Ferrer (2012, 2013 y 2014). EFE

