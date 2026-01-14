Condenan a 19 años de cárcel a un hombre en Ecuador por violar a una mujer

1 minuto

Quito, 13 ene (EFE).- Un tribunal de Ecuador condenó a diecinueve años de prisión a Widinson David J., un hombre que violó a una mujer de 57 años tras asaltar su vivienda en el municipio de Gualaceo, en la provincia andina de Azuay, en el sur del país, informó este martes la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron la noche del 8 de junio de 2025, cuando el ahora condenado, de 24 años, saltó el cerco perimetral de la casa de la mujer y se dirigió al dormitorio donde ella se encontraba.

Bajo amenazas de muerte, la obligó a abrir la puerta y, tras consumir estupefacientes, la intimidó con una tijera y la violó, detalló el Ministerio Público.

Al abandonar la vivienda, el agresor se llevó una colcha y el teléfono móvil de la víctima. Minutos después, ella acudió a la casa de un vecino para pedir ayuda y reportar lo ocurrido al servicio nacional de emergencias.

Tras las diligencias investigativas, la Policía capturó al hombre en las orillas del río Santa Bárbara, a las afueras de Gualaceo.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios periciales que corroboraron la agresión sexual, así como informes de las valoraciones médicas, psicológicas y sociales.

Además de la pena de cárcel, el sentenciado deberá pagar una indemnización de 2.000 dólares a la víctima.

En Ecuador, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y tres de cada diez violencia sexual, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). EFE

af/cbs/sbb