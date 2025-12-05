Condenan a 42 meses de prisión a excongresista colombiana Aida Merlano por delito de fuga

Bogotá, 5 dic (EFE).- La excongresista colombiana Aida Merlano, quien en octubre de 2019 escapó de la cárcel mientras se encontraba en una cita médica en Bogotá, fue condenada a 42 meses y un día de prisión por el delito de fuga de presos, informó este viernes la Fiscalía.

La condena la impuso un juez luego de un preacuerdo entre la Fiscalía y Merlano, explicó el ente acusador en un comunicado.

Los hechos investigados ocurrieron el 1 de octubre de 2019, en el momento en que la exsenadora, quien cumplía una condena de quince años de prisión, fue trasladada por la guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) a un consultorio odontológico del norte de Bogotá, para asistir a una cita que tenía programada.

Los registros fílmicos y las pruebas recopiladas por la Fiscalía dan cuenta de que Merlano llegó al consultorio y allí recibió una maleta de sus hijos que la esperaban, sacó una cuerda, la amarró a la base de un mueble y la usó para escapar por la ventana de un segundo piso.

En la calle, Merlano era esperada por un motociclista que la trasladó con rumbo desconocido. Se volvió a saber de ella el 27 de enero de 2020, cuando fue arrestada en Maracaibo (Venezuela), país al que entró con documentación falsa y de donde fue deportada el 10 de marzo de 2023.

Para la Fiscalía, Merlano «actuó premeditadamente y sabía que recibiría apoyo para concretar la fuga».

Merlano está privada de la libertad en una sede militar del departamento caribeño del Atlántico y cumple una condena por otros hechos.

La exparlamentaria barranquillera fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018 y su investidura como senadora para el periodo 2018-2022 fue anulada en septiembre de 2018 por el Consejo de Estado, tras superar los gastos máximos establecidos por la ley para la financiación de las campañas electorales. EFE

