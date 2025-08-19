The Swiss voice in the world since 1935

Condenan a otros dos sicarios por el fallido atentado contra un periodista mexicano

Un juez mexicano sentenció a once años de cárcel a dos sicarios del narcotráfico que intentaron asesinar al reconocido periodista Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022, informó este lunes la Fiscalía General.

A la fecha han sido condenadas once personas a distintas penas de prisión por este ataque que -según uno de los imputados- fue ordenado por el jefe del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG), dirigido por Nemesio Oseguera, alias «El Mencho».

El atentado contra Gómez Leyva, un veterano periodista conocido por sus críticas contra el oficialismo de izquierda, ha sido uno de los más sonados en medio de la violencia contra la prensa mexicana, que deja unos 150 periodistas asesinados desde 1994.

Se demostró «plenamente» la responsabilidad de estas personas en los delitos de «homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa», señaló un comunicado de la Fiscalía sobre las sentencias anunciadas este lunes.

La Fiscalía solo identificó a los condenados como Israel «J» y Juan Antonio «C», pues no puede revelar sus nombres para no violar las garantías procesales.

Gómez Leyva, de 66 años, conduce un noticiero en la cadena Radio Fórmula.

La noche del 15 de diciembre de 2022, el comunicador sobrevivió a los disparos de sicarios en motocicleta gracias al blindaje de la camioneta en la que se trasladaba a su residencia en Ciudad de México.

A diferencia de él, muchos periodistas víctimas de violencia tenían en común que trabajaban en zonas asoladas por el crimen organizado y publicaban sus contenidos en medios pequeños o redes sociales, generalmente en precariedad laboral.

El jefe del cártel detrás del atentado contra Gómez Leyva es uno de los narcotraficantes de más alto valor para Estados Unidos, que ofrece 15 millones de dólares de recompensa por su captura.

