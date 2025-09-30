Condenan a pena de muerte en ausencia al expresidente de la RDC Joseph Kabila por traición

3 minutos

Nairobi, 30 sep (EFE).- La Justicia militar de la República Democrática del Congo (RDC) condenó este martes a la pena de muerte al expresidente Joseph Kabila (2001-2019), al declararlo culpable de traición por apoyar al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que combate en el este del país contra el Ejército congoleño.

El Tribunal Superior Militar, con sede en Kinsasa, donde Kabila, de 54 años, ha sido juzgado ‘in absentia’ desde el pasado 25 de julio, lo describió como «líder» de la coalición Alianza Río Congo (AFC, por sus siglas en francés), considerada el brazo político del M23, según medios locales.

El auditor general de las Fuerzas Armadas (una especie de fiscal), general Lucien René Likulia, pidió en agosto la pena capital para Kabila, al considerarlo el autor intelectual de la violencia perpetrada por el M23, que cuenta con el respaldo de la vecina Ruanda, según han confirmado las Naciones Unidas y varios países.

Kabila fue condenado sin circunstancias atenuantes por traición, participación en un movimiento insurreccional, crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, asesinato, violación, conspiración y apología de crímenes de guerra.

«En aplicación del artículo 7 del Código Penal Militar, (el tribunal) dicta una única pena, la más severa: la pena de muerte», señaló el tribunal en la sentencia.

Las partes civiles de la acusación, incluidas varias provincias orientales afectadas por la violencia del M23, habían pedido sustituir el cargo de traición por el de espionaje, además de solicitar cadena perpetua y una multa de 30.000 millones de dólares contra el exmandatario.

El Senado (Cámara alta del Parlamento) retiró el 22 de mayo la inmunidad de Kabila, como pedía la Fiscalía militar, y, solo un día después, el expresidente denunció en un discurso emitido desde una localización desconocida la «deriva autoritaria» y el «colapso de las instituciones» en la RDC.

En paralelo, el Gobierno suspendió en abril las actividades de su formación, el Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD), e incautó sus bienes, también bajo la acusación de colaborar con los rebeldes.

Tras dieciocho años en el poder y un largo silencio desde su marcha en 2019, Kabila permaneció fuera del país en un exilio autoimpuesto desde finales de 2023, principalmente en Sudáfrica.

En abril, anunció su regreso a la RDC para «contribuir a una solución» a la crisis en el este y en mayo viajó a Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, bajo control del M23 desde el pasado enero.

Las perspectivas de una salida negociada al conflicto se reactivaron con la firma en Washington, el 27 de junio, de un acuerdo de paz a nivel ministerial entre la RDC y Ruanda, y con la declaración rubricada el 19 de julio en Doha entre el Gobierno y el M23, pero la violencia continúa.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por los rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

