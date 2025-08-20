The Swiss voice in the world since 1935

Condenan a trece años de cárcel a un hombre por abuso sexual contra adolescente en Ecuador

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Quito, 20 ago (EFE).- La Justicia ecuatoriana condenó a 13 años y cuatro meses de cárcel a Erick Jandry E. I., por el delito de abuso sexual cometido contra una adolescente de 12 años, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 25 de agosto, en la provincia costera de Esmeraldas, cuando el ahora condenado ingresó en el dormitorio donde la víctima se encontraba junto a una amiga.

«El hombre se abalanzó sobre una de las adolescentes. Durante el ataque intentó asfixiarla, pero ella logró reaccionar y defenderse golpeándolo en el rostro», relató el Ministerio Público.

Ante la resistencia de la víctima y los gritos de auxilio de la otra menor de edad, el agresor huyó por la ventana, llevándose además el teléfono celular de una de ellas.

La madre de la víctima acudió de inmediato al auxilio y alcanzó a ver al agresor cuando escapaba del domicilio. Ella lo reconoció como vecino del sector y alertó de manera inmediata a la Policía Nacional, lo que permitió su identificación y posterior procesamiento penal.

Durante la audiencia de juicio, la Fiscal de la Unidad de Violencia de Género 1 presentó los testimonios anticipados de la víctima y su amiga; además del testimonio de la madre, del médico legista, del agente que efectuó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, del policía aprehensor, de la psicóloga clínica y de la trabajadora social que intervinieron en el caso.

Con base en estos y otros elementos, el Tribunal declaró la culpabilidad de Erick Jandry E. I..

Además de la pena privativa de libertad, le impuso el pago de 50.000 dólares como reparación integral a favor de la víctima y una multa equivalente a sesenta salarios básicos unificados (28.200 dólares en total).

La Fiscalía procesó este caso conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de abuso sexual cuando la víctima es menor de 14 años. EFE

sm/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR