Condenan a trece años de cárcel a un hombre por abuso sexual contra adolescente en Ecuador

2 minutos

Quito, 20 ago (EFE).- La Justicia ecuatoriana condenó a 13 años y cuatro meses de cárcel a Erick Jandry E. I., por el delito de abuso sexual cometido contra una adolescente de 12 años, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 25 de agosto, en la provincia costera de Esmeraldas, cuando el ahora condenado ingresó en el dormitorio donde la víctima se encontraba junto a una amiga.

«El hombre se abalanzó sobre una de las adolescentes. Durante el ataque intentó asfixiarla, pero ella logró reaccionar y defenderse golpeándolo en el rostro», relató el Ministerio Público.

Ante la resistencia de la víctima y los gritos de auxilio de la otra menor de edad, el agresor huyó por la ventana, llevándose además el teléfono celular de una de ellas.

La madre de la víctima acudió de inmediato al auxilio y alcanzó a ver al agresor cuando escapaba del domicilio. Ella lo reconoció como vecino del sector y alertó de manera inmediata a la Policía Nacional, lo que permitió su identificación y posterior procesamiento penal.

Durante la audiencia de juicio, la Fiscal de la Unidad de Violencia de Género 1 presentó los testimonios anticipados de la víctima y su amiga; además del testimonio de la madre, del médico legista, del agente que efectuó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, del policía aprehensor, de la psicóloga clínica y de la trabajadora social que intervinieron en el caso.

Con base en estos y otros elementos, el Tribunal declaró la culpabilidad de Erick Jandry E. I..

Además de la pena privativa de libertad, le impuso el pago de 50.000 dólares como reparación integral a favor de la víctima y una multa equivalente a sesenta salarios básicos unificados (28.200 dólares en total).

La Fiscalía procesó este caso conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de abuso sexual cuando la víctima es menor de 14 años. EFE

sm/sbb