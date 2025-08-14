Condenan a un hombre a treinta años de cárcel en Puerto Rico por explotación infantil

San Juan, 14 ago (EFE).- La Fiscalía Federal de Puerto Rico informó este jueves de que un hombre de 53 años fue condenado a treinta años de cárcel y cinco de libertad supervisada por explotación infantil.

Según el comunicado difundido por las autoridades, la jueza María Antongiorgi, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, condenó al hombre, identificado como Lionel Albino Galindo, a 360 meses, es decir treinta años de prisión y cinco más de libertad con supervisión.

El hombre fue acusado el pasado 19 de abril y condenado por seis cargos de explotación infantil, tras un juicio con jurado de cinco días.

Los jurados declararon a Galindo culpable de coacción y seducción de un menor; de transporte de un menor con la intención de participar en actividades sexuales delictivas y de explotación sexual de menores.

Igualmente, el imputado fue sentenciado por recepción y por posesión de pornografía infantil y por transferencia de material obsceno a un menor.

Los documentos de acusación alegaban que Albino Galindo explotó sexualmente a una menor de 13 años desde febrero de 2024 hasta el 19 de marzo del mismo año.

Además, el acusado recibió pornografía infantil de la menor y le envió material obsceno.

Para cometer sus delitos, el acusado utilizó un teléfono móvil y servicios de mensajería instantánea por Internet para persuadir, inducir, incitar y coaccionar a la menor a participar en actividades sexuales.

W. Stephen Muldrow, fiscal de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico, y Devin J. Kowalski, agente especial a cargo de la Oficina Local del Buró Federal de Investigación (FBI) en San Juan, anunciaron la condena.

El FBI investigó el caso con la colaboración de la Oficina de Policía de Puerto Rico.

La jefa de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, Jenifer Y. Hernández Vega, y la fiscal federal adjunta, Emelina Agrait Barreto, fueron las encargadas del proceso. EFE

