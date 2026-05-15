Condenan en Colombia a 25 años de cárcel a los culpables de asesinato de biólogo italiano

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Bogotá, 14 may (EFE).- Los responsables del asesinato del biólogo italiano Alessandro Coatti, perpetrado en abril de 2025 en la ciudad caribeña de Santa Marta tras ser contactado mediante una aplicación de citas, fueron condenados este jueves a penas de 25 años y 10 meses de cárcel, confirmó la Fiscalía colombiana.

Se trata de Isaac Enrique Márquez Charris, Brayan Augusto Cantillo Salcedo y Oswall Moisés Ospino Navarro, que fueron sentenciados «por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio», señaló el ente acusador en un comunicado.

Asimismo, José Ángel Lizcano, quien permanece detenido desde agosto de 2025, fue condenado a 30 meses de prisión por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, mientras que Andrea Camila Verdugo Escorcia recibió una pena de 24 meses por omisión de denuncia de particular.

Según la investigación, Coatti había llegado cuatro días antes a la ciudad y fue contactado mediante una aplicación virtual de citas y convencido de acudir a una vivienda en un sector residencial, donde fue atacado.

Las autoridades determinaron además que, tras el crimen, los responsables desmembraron el cuerpo y distribuyeron los restos en diferentes sectores de Santa Marta para dificultar la investigación.

La Fiscalía estableció que Ospino Navarro transportó al hombre que engañó al ciudadano italiano y lo llevó hasta el inmueble donde se cometió el crimen.

El caso causó conmoción en Colombia e Italia por la sevicia de los asesinos, pues los primeros restos de Coatti, de 28 años, fueron hallados el 7 de abril de 2025 dentro de una maleta abandonada en una calle de Santa Marta, mientras que otras partes del cuerpo fueron encontradas días después en otros sectores de esa ciudad. EFE

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