Condenan en Kazajistán a 5 años de cárcel a un kazajo que luchó del lado ruso en Ucrania

Astaná, 13 ago (EFE).- El tribunal de la ciudad de Atyrau, en el oeste de Kazajistán, ha condenado a un ciudadano kazajo a 5 años de prisión por luchar en las filas del Ejército ruso en Ucrania.

Según la oficina de prensa de la instancia judicial, el condenado, oriundo de Atyrau, de cuya identidad no se informó, en marzo de 2024 viajó a Moscú, donde firmó un contrato con el Ministerio de Defensa de Rusia para prestar servicio militar.

Posteriormente, tras un breve período de entrenamiento, participó como médico militar en acciones de combate de un regimiento de tanque en el Donbás, en el este de Ucrania.

En diciembre del mismo año resultó herido a causa de una explosión y fue ingresado un hospital.

El Código Penal de Kazajistán castiga con entre cinco y nueve años de cárcel la participación de ciudadanos kazajos en un conflicto o acciones militares en el territorio de otro país.

Según la oficina del prensa del tribunal, el acusado se declaró culpable y mostró arrepentimiento de sus acciones, por lo que los jueces le impusieron la pena mínima. EFE

