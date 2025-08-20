Condenan en Perú a 35 años de cárcel a tres miembros de una facción del Tren de Aragua

Lima, 19 ago (EFE).- Un juzgado peruano de la Corte Superior Nacional condenó este martes a 35 años de prisión a tres integrantes de una facción de la organización criminal trasnacional Tren de Aragua, a raíz de secuestro de un empresario peruano en 2022 por quien cobraron un rescate en Lima.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional impuso la pena de 35 años de prisión a Edwin Fernández Figueredo, Luis Hernández Bohórquez y Gabriel Albornoz Suárez, así como de 8 años de cárcel a Alexander Rodríguez Rojas, integrantes de la banda «Los Pargos del Tren de Aragua».

Esta organización, dedicada al secuestro, extorsión y robo, habría secuestrado al empresario José Gabriel Silva Vásquez el 9 de diciembre de 2022, informó la Corte Superior en su cuenta de la red social X.

Explicó que los acusados exigieron un rescate de 61.900 soles (17.500 dólares ó 14.900 euros), el cual fue entregado por el yerno de la víctima en el centro comercial Plaza Norte.

La víctima, de 58 años, y un trabajador suyo fueron rescatados por la Policía Nacional casi dos meses después de su secuestro.

Los integrantes de «Los Pargos del Tren de Aragua» han sido procesados por los delitos de organización criminal y extorsión con agravantes.

El Poder Judicial añadió que la decisión fue emitida por el Segundo Juzgado en lectura de adelanto de fallo.

En marzo pasado, el Congreso de Perú aprobó una moción de orden del día que declaró al «Tren de Aragua», formada inicialmente en Venezuela y extendida hacia todo el continente, como organización terrorista, en atención a su estructura jerárquica, métodos violentos y fines desestabilizadores contra el orden constitucional.EFE

mmr/enb