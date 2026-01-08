The Swiss voice in the world since 1935

Confirmadas las identidades de los cinco españoles liberados de cárceles de Venezuela

Madrid, 8 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó las identidades de los cinco españoles liberados este jueves en Venezuela, entre los que se encuentran José María Basoa, Andrés Martínez Adasme y Miguel Moreno Dapena, con cuyas familias se reunió el presidente español Pedro Sánchez, el pasado mes de diciembre.

Además de ellos tres, quedaron en libertad Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel. EFE

