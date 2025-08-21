The Swiss voice in the world since 1935

Congresistas piden indagar compañías de Florida por violar las sanciones de EE.UU. a Cuba

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Miami (EE.UU.), 21 ago (EFE).- Congresistas republicanos pidieron este jueves al Gobierno de Estados Unidos que indague a nuevas compañías en el sur de Florida a las que acusan de evadir las sanciones que ha impuesto la Administración de Donald Trump a Cuba por ofrecer servicios turísticos y envíos.

La legisladora María Elvira Salazar, representante de Miami de ascendencia cubana, envió una carta al Departamento de Estado y al Tesoro para pedirles que investiguen «agencias en el sur de la Florida que podrían estar evadiendo sanciones y dándole oxígeno a la dictadura cubana».

Salazar denunció que han abierto nuevas compañías en el estado, hogar de la mayor diáspora cubana en el mundo, que ofrecen servicios como «paquetes de turismo», «logística», entregas de puerta a puerta y ventas de autos que buscan eludir las sanciones que firmó el presidente Trump el 30 de junio.

La representante argumentó que «no es impensable que muchas de estas compañías se hayan creado con el conocimiento y consentimiento del régimen comunista».

«Detrás de la fachada de regulares hombres de negocio, la realidad es que la mayoría de estas empresas las han fundado individuos estrechamente vinculados con el régimen», escribió la legisladora en la carta que difundió.

Como ejemplo, citó el reciente arresto de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y quien resultó ser socio de uno de los nietos de Raúl Castro.

La denuncia ocurre después de que Trump firmó hace casi dos meses un memorando para endurecer la política estadounidense en Cuba y restringir ciertas transacciones financieras y de viaje, además de prohibir transacciones financieras «directas o indirectas con entidades controladas por los militares cubanos».

Asimismo, avisó que se hará cumplir con «la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba» mediante auditorías periódicas y el control de registros de todas las transacciones relacionadas con viajes durante al menos cinco años.

El legislador Carlos Giménez, quien también es de origen cubano y representante de Miami, respaldó a Salazar.

«Vamos tanto por los represores como por los testaferros de la dictadura asesina de Cuba que se han infiltrado en nuestra comunidad. Los tenemos identificados y estamos haciendo un llamado a la Administración para que le apliquen todo el peso de la ley», escribió en X. EFE

ppc/hbc/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR