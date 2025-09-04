The Swiss voice in the world since 1935

Conor McGregor pide ayuda a sus seguidores para aspirar a la presidencia de Irlanda

Dublín, 4 sep (EFE).- El exluchador Conor McGregor pidió este jueves a sus seguidores que hagan campaña para lograr el respaldo de las autoridades locales, requisito para presentarse a las elecciones a la presidencia de la República de Irlanda, que se celebrarán el próximo 24 de octubre.

McGregor emitió ese mensaje en un vídeo grabado ante el Parlamento de Dublín y difundido en sus redes sociales, en el que aparecía vestido con traje y corbata para presentarse como un candidato capaz de hacer frente a «la intensa llegada de la inmigración masiva», en línea con el discurso de extrema derecha que ha adoptado en los últimos meses.

«Hemos visto cómo el sinhogarismo ente los niños irlandeses ha alcanzado niveles sin precedentes, lo que demuestra la negativa de este Gobierno a acatar y respetar nuestra proclamación (de independencia), según la cual todos los niños irlandeses deben ser apreciados. En cambio, nuestros niños han sido abandonados», declaró el controvertido exdeportista.

McGregor, quien se autodefinió como un «maestro» de las artes marciales y un «hombre de soluciones», instó a sus seguidores a que contacten con sus concejales locales para postularse como candidato a presidente de Irlanda, un cargo principalmente representativo.

Cualquier ciudadano irlandés mayor de 35 años puede aspirar a la presidencia si recibe el apoyo de al menos 20 miembros del Parlamento nacional o de cuatro autoridades locales, una condición que se espera que cumplan en los próximos días un número de aspirantes entre los que no figura McGregor, según los observadores.

El exluchador dijo la pasada semana, sin aportar detalles, que tenía «asegurado» el apoyo de «concejales, diputados, senadores» y de, incluso, el «partido más prestigioso de todos», por lo que ahora solo tenía que «elegir afiliación» para concurrir a los comicios de octubre.

Su nombre, no obstante, no aparece aún en la lista de candidatos que han solicitado oficialmente apoyos o aquellos que ya los han logrado, que hasta la fecha solo son dos.

Tras abandonar las artes marciales mixtas, ‘The Notorious’ ha encadenado una serie de escándalos que han minado su popularidad en Irlanda, si bien cuenta ahora con el apoyo de celebridades como el presidente estadounidense, Donald Trump, o Elon Musk.

McGregor, de 37 años, llegó a visitar el pasado marzo la Casa Blanca, poco después de que un tribunal de Dublín le impusiera una condena civil por violar a Nikita Hands, por la que fue condenado a compensarla con casi 250.000 euros.

El ministro de Administración Local, James Browne, firmó este martes la orden que da paso desde este viernes y hasta el 24 de septiembre a la presentación de candidaturas para suceder al presidente Michael D. Higgins, quien ha ocupado el puesto durante 14 años. EFE

