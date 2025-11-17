Consejo de Europa exige a los Estados mejores datos para combatir el abuso sexual infantil

París, 17 nov (EFE).- El Consejo de Europa pidió este lunes a sus Estados miembros reforzar de forma urgente la recopilación y el uso de datos sobre la explotación y el abuso sexual infantil, porque la información disponible sigue siendo insuficiente y limitada a estadísticas penales que no reflejan la magnitud real del problema.

Con motivo del Día Internacional de la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, que se celebra este martes, la organización insistió en que solo a través de datos sólidos y procedentes de múltiples fuentes se pueden diseñar políticas eficaces, exigir responsabilidades a los agresores y prevenir nuevas agresiones.

El Consejo subrayó en un comunicado que tener un buen conocimiento de la educación, la salud, las líneas de ayuda, los servicios de protección infantil, las ONG y los propios menores es esencial para completar una imagen precisa de la situación.

En un reciente informe, el Comité de Lanzarote, un órgano que supervisa el Convenio Europeo para la Protección de los Niños frente a la Violencia Sexual, advierte de que muchos delitos no se denuncian y, por tanto, no aparecen en las estadísticas policiales o judiciales.

Para subsanar estas lagunas, el Consejo de Europa insta a los Estados a establecer mecanismos de colaboración entre profesionales que trabajan con la infancia, así como estructuras multidisciplinares como los centros Barnahus, que permiten recoger información de forma segura y coordinada.

La organización también destaca la importancia de escuchar directamente a los menores, quienes pueden aportar datos cruciales sobre los riesgos que enfrentan y sobre la eficacia de las medidas existentes.

Además, aboga por crear plataformas centralizadas que reúnan información de todos los niveles administrativos y por aplicar métodos estandarizados de clasificación que eviten duplicidades y mejoren el análisis comparado entre países.

El refuerzo de estos sistemas de información será el tema central de la conferencia de desarrollo de capacidades que se celebrará este martes en Chisináu (Moldavia), el primer gran acto organizado bajo la presidencia moldava del Comité de Ministros del Consejo de Europa. EFE

