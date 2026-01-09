Consejo Noruego para Refugiados teme riesgos para su personal palestino ante veto israelí

Magda Gibelli Sánchez

Jerusalén, 9 nov (EFE).- El Consejo Noruego para los Refugiados advirtió este viernes que unos 200 trabajadores palestinos de su organización podrían verse afectados por la última decisión de Israel, que amenaza su labor y la de otras 36 ONG en Gaza y Cisjordania.

«Estamos preocupados por nuestro personal local y las implicaciones que esto tendrá para ellos, y por supuesto para las comunidades a las que servimos», dijo a EFE Shaina Low, asesora de comunicaciones del Consejo Noruego para los Refugiados, conocido por sus siglas en inglés NRC.

Low explicó que teme que en los próximos meses la ayuda que entregan en Cisjordania ocupada pueda ser confiscada, o incluso que los trabajadores locales puedan ser arrestados.

Sin licencias

El pasado 30 de diciembre, 37 organizaciones humanitarias recibieron comunicaciones de las autoridades israelíes que les alertaban de que sus licencias expirarían antes del 1 de enero y que, a partir de marzo, deberían cesar sus actividades, tanto en Jerusalén Este, como en Gaza y Cisjordania ocupada.

El Gobierno israelí acusa a estas entidades de incumplir los nuevos requisitos legales incluidos en la reforma del registro de ONG promulgada por el Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y de Lucha contra el Antisemitismo, que exige, entre otras cosas, información detallada sobre su personal, y sobre los donantes.

Low explicó que dichas exigencias plantean dilemas tanto en la perspectiva legal, como en términos de protección de su personal.

Patrón de Israel

El anuncio, indicó Low, «no fue necesariamente una sorpresa» y detalló que «forma parte de un esfuerzo deliberado para marginar y obstaculizar la acción humanitaria», que aseguró ha sido continuo en los últimos dos años.

Y añadió que este es el último «de una serie de esfuerzos para reducir el espacio cívico», que afecta tanto al trabajo humanitario como a la sociedad civil palestina.

«Sigue un patrón que hemos visto primero con la persecución de los palestinos y luego con los ataques contra la UNRWA (Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos)», agregó.

Punto crítico

Aunque los equipos del NRC han seguido prestando servicio sobre el terreno en los últimos días, Low teme que las autoridades israelíes intenten reducir aún más su operatividad limitando la movilidad en Cisjordania ocupada, o negándoles acceso a combustible en Gaza.

«Esto se volverá mucho, mucho más difícil», afirmó Low, quien subrayó que en Gaza todas las personas, incluidos los propios trabajadores humanitarios, necesitan asistencia.

Mientras, agrega, Cisjordania afronta la mayor cifra de desplazados de los últimos 58 años.

«Sabemos que las necesidades continuarán creciendo y que las organizaciones humanitarias que están en la primera línea, brindando apoyo a estas comunidades, se verán afectadas y, por supuesto, eso va a tener un impacto horrible en las comunidades que ya están necesitadas de ayuda y asistencia», consideró.

Por ello, instó a los Gobiernos internacionales que apoyan a las ONG «a ejercer presión significativa sobre Israel, para que elimine dichas restricciones», al tiempo que advirtió de que «se perderán vidas» si no pueden continuar con su labor. EFE

