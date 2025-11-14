Consumir ultraprocesados explica el aumento de cáncer de colon en jóvenes, según estudio

2 minutos

Washington, 14 nov (EFE).- El consumo de alimentos ultraprocesados estaría relacionado con el incremento del riesgo de cáncer de colon en jóvenes, especialmente en Estados Unidos, donde estos productos representan cerca del 70 % de la oferta alimentaria, según una investigación publicada en la revista JAMA Oncology.

Los participantes en el estudio que han presentado un consumo elevado de ultraprocesados (UPF, en inglés), -en torno a las 10 raciones diarias-, han mostrado un 45 % mayor de riesgo a manifestar crecimientos precancerígenos antes de los 50 años, frente a aquellos con una ingesta reducida de estos alimentos.

Según los expertos, estos crecimientos pueden convertirse posteriormente en cáncer y son un buen indicador del riesgo de padecerlo.

El análisis, publicado este jueves, ha realizado un seguimiento a más de 29.100 enfermeras estadounidenses durante 24 años, del 1991 a 2015. Los hallazgos han sido analizados en los últimos meses.

Entre los alimentos ultraprocesados detectados por los científicos en las dietas de las mujeres estudiadas, predominan los panes y cereales para el desayuno, las salsas, cremas para untar, y las bebidas azucaradas o endulzadas artificialmente.

Este estudio se suma a la creciente alerta entre la comunidad científica, que relaciona el consumo de UPF a un aumento significativo de las probabilidades de desarrollar adenomas colorrectales no cancerosos a edades tempranas.

La ingesta de estos alimentos, que suelen ser altos en calorías y en sodio, también se asocia con la depresión, la diabetes tipo 2 y la muerte prematura.

Tras la publicación del artículo, uno de sus autores, el doctor Andrew Chan; aclaró a la cadena CNN que estas conclusiones no establecen «una relación de causa y efecto», aunque sí ofrecen pistas de que la alimentación puede influir significativamente en la salud de las personas. EFE

