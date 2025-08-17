Contenido incendio en central eléctrica atacada por Israel en Yemen que inicia reparación

2 minutos

que Saná, 17 ago (EFE).- El viceprimer ministro del Gobierno de los rebeldes hutíes del Yemen, Mohamed Miftah, afirmó que han comenzado las obras de reparación de la central eléctrica de Haiz, que ha sido atacada por Israel este domingo, y que el incendio provocado por la acción ha sido contenido.

Miftah visitó la central, situada en el distrito de Sanhan, en Saná, para inspeccionar los daños causados por una «agresión traicionera» y aseguró que se ha contenido el incendio, según informó el canal yemení Al Masira, portavoz de los insurgentes.

«Han comenzado las obras de mantenimiento y reparación de la central eléctrica de Haiz, que volverá a su estado anterior», indicó.

El canal citó al director de la central eléctrica, Ali Hussein al Alaya, que apuntó que «atacar una instalación vital que abastece de energía a ciudadanos y hospitales es un delito que viola el derecho internacional humanitario y es punible».

Hasta el momento, no se ha informado de víctimas por este ataque, que el Ejército israelí reconoció.

«Los ataques fueron realizados en respuesta a continuos ataques por parte del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y drones», dijeron las fuerzas israelíes en un comunicado.

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, atacan frecuentemente Israel con misiles balísticos y drones, aunque la gran mayoría de los lanzamientos son interceptados antes de llegar a su objetivo.

Israel, en respuesta, ha atacado Saná en varias ocasiones, además de otras zonas del país controladas por los insurgentes.EFE

ja-ijm/alf