Contreras sortea ataques de Camargo y avanza hacia la tercera corona en Vuelta a Colombia

Bogotá, 9 ago (EFE).- El escalador Diego Camargo ganó este sábado la penúltima etapa de la Vuelta a Colombia, con lo que completó su segundo triunfo parcial en esta carrera liderada por Rodrigo Contreras, quien quedó a 139 kilómetros de completar su tercer título.

Camargo (Team Medellín) lanzó un fuerte ataque en los últimos metros de la jornada de 217 kilómetros que salió de Alvarado, en el departamento del Tolima, y finalizó en el Alto del Vino, en el departamento de Cundinamarca, cuya capital es Bogotá.

Detrás de Camargo llegaron Yeison Reyes (Orgullo Paisa) y Contreras (Nu Colombia), quienes cedieron 12 segundos con respecto a Camargo, que completó el recorrido en 6 horas, 13 minutos y 51 segundos.

El venezolano Yonathan Eugenio entró séptimo en la fracción y perdió 1,35 minutos, con lo que bajó un puesto en la clasificación general individual, en la que pasó del tercer al cuarto puesto.

En esta clasificación general Eugenio está a casi tres minutos y es el mejor extranjero.

«El equipo vino a luchar hasta el final y espero que este domingo se nos sigan dando bien las cosas», manifestó Camargo a periodistas, quien también ganó la cuarta etapa.

El líder Contreras afrontará este domingo la última etapa de la Vuelta a Colombia con una ventaja de 46 segundos sobre Camargo y de 1 minuto y 48 segundos sobre Reyes, que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.

La jornada de cierre, de 137 kilómetros, comenzará en Sopó y terminará en Bogotá.

El año pasado, el podio de esta carrera lo integraron Contreras, quien le sacó 2 minutos y 59 segundos a Camargo, subcampeón, y 3:42 a Wilson Peña (Team Sistecredito). EFE

ocm/car

