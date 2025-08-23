The Swiss voice in the world since 1935

Controlado el incendio que afecta a la península de Galípoli, en el noroeste de Turquía

Ankara, 23 ago (EFE).- Un incendio forestal en la península de Galípoli, en la provincia noroccidental turca de Canakkale, quedó casi contenido a medianoche del viernes, aunque las labores de extinción y enfriamiento continúan este sábado por la mañana, según informaron las autoridades.

La Dirección General de Bosques señaló en un comunicado que el fuego había sido controlado, pero advirtió de que aún se trabaja para sofocarlo por completo.

En las labores de extinción participan nueve aviones, seis helicópteros, 143 vehículos y 391 efectivos, mientras que 126 residentes de dos aldeas cercanas fueron evacuados de forma preventiva.

Entre el 8 y el 18 de agosto, Canakkale ya sufrió cuatro grandes incendios que calcinaron 5.236 hectáreas de bosque.

El viernes también se registraron fuegos en las provincias Sanliurfa, Malatya, Esmirna y Mugla, todos ellos controlados a lo largo de la jornada.

En Esmirna, el incendio en el distrito de Menderes se originó por chispas de unos trabajos de soldadura que prendieron en hierba seca y se propagaron rápidamente.

Tres personas fueron detenidas por su vinculación con el inicio de las llamas.

El Servicio Meteorológico advirtió de que las temperaturas seguirán este sábado por encima de la media estacional.EFE

