Controlado un incendio que consumió 1.485 hectáreas de un parque nacional de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 23 ago (EFE).- Bomberos lograron controlar un incendio forestal que consumió 1.485 hectáreas de vegetación de páramo del Parque Nacional Cotacachi Cayapas, ubicado en la provincia andina de Imbabura, en el norte de Ecuador, después de cinco días de trabajo, informó este sábado la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El incendio inició el pasado lunes en una zona de difícil acceso del parque, por causas aún desconocidas, y se expandió rápidamente en áreas de dos municipios «por la vegetación propia del sitio y la presencia de fuertes vientos», según se detalla en el último informe de la SNGR.

En las labores de control y extinción del fuego intervinieron bomberos de cinco municipios, incluida la brigada de refuerzo en incendios forestales de Quito, que utilizó drones para evaluar el alcance del incendio e identificar focos activos.

Según la Secretaría de Riesgos, estas imágenes también serán utilizadas para «coordinar las siguientes acciones en el terreno de manera más precisa y segura», puesto que continuarán monitoreando el área para prevenir cualquier reactivación.

En el sitio también trabajaron comuneros, guardaparques de otras reservas naturales como Sangay, Illinizas, Llanganates y El Boliche, y personal técnico del Ministerio de Ambiente y de la SNGR.

No se registraron afectaciones humanas o animales en la zona del incendio, de acuerdo al último reporte técnico.

La Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas es una de las áreas de mayor riqueza florística y faunística de Ecuador, según datos del Ministerio del Ambiente, y constituye una de las zonas de conservación más importantes del mundo, por pertenecer a la región biogeográfica del Chocó, un corredor natural neotropical con una gran biodiversidad. EFE

cbs/eav