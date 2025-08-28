The Swiss voice in the world since 1935

Controladores aéreos de Argentina logran acuerdo salarial tras huelga que afectó vuelos

Buenos Aires, 27 ago (EFE).- El sindicato que representa a los controladores aéreos de Argentina llegó este miércoles a un acuerdo salarial con la estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) tras varios días de huelga que afectaron los vuelos en el país suramericano, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Capital Humano de Argentina, del que depende la Secretaría de Trabajo, informó en un comunicado que «las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando de este modo la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales».

El Gobierno de Javier Milei había dictado la conciliación obligatoria en este conflicto protagonizado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el sindicato de controladores aéreos de Argentina, y la empresa EANA, sociedad estatal dependiente de la Secretaría de Transporte y responsable de prestar los servicios de navegación aérea.

El gremio reclamaba desde hace once meses una recomposición de los salarios de los controladores.

Ante la falta de acuerdo en las negociaciones salariales, el sindicato mantenía desde el pasado viernes un esquema de huelga escalonada que afectó las operaciones en 54 aeropuertos del país.

El Ministerio de Capital Humano, que no dio detalles del acuerdo alcanzado este miércoles, destacó en su comunicado la «voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición demostradas para alcanzar una solución que favorezca la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico, en resguardo de los derechos de los trabajadores y del interés general de los usuarios». EFE

