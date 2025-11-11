COP30 avanza en transición energética mientras negocia incluir guerra comercial en agenda

Carlos Meneses

Belém (Brasil), 11 nov (EFE).- Los negociadores de la COP30 de Belém, en Brasil, avanzaron este martes en asuntos relacionados con género y transición energética «justa», mientras negocian cómo incluir en su agenda algunos temas espinosos, como «medidas unilaterales de comercio».

En el segundo día de la trigésima cumbre climática mundial, las delegaciones de los aproximadamente 170 países que participan ya han empezado a abordar puntos «muy específicos», según indicó en rueda de prensa la directora general de la COP30, Ana Toni.

«Esto nos da mucha esperanza de que vamos a tener textos negociados», señaló.

En el apartado de igualdad de género falta apenas elaborar un documento «más limpio», dijo Toni.

Sobre la transición energética, el grupo G77 y China, formado por 134 miembros que promueven los intereses de los países del Sur Global, irán como un bloque y han traído su propuesta de crear «un mecanismo» para garantizar que el camino hacia una economía verde sea inclusivo y no se traduzca en más deuda para las naciones más pobres.

«La propuesta de crear un mecanismo de implementación es algo que va más allá, un objetivo más ambicioso que solo definirlo, una apuesta acertada de los países en desarrollo», dijo la especialista en política internacional de Greenpeace Brasil, Camila Jardim.

Presiones para incluir la guerra comercial

No obstante, pese a que la agenda de la COP30 fue aprobada en el primer día de la cumbre con una larga lista de 145 temas, hay algunos países que aún intentan incluir cuatro temas más polémicos.

Son: las nuevas metas climáticas, las llamadas NDC, que solo han presentado poco más de la mitad de los países; los informes de transparencia; la financiación pública de los países ricos para los menos favorecidos; y las «medidas unilaterales de comercio».

Este último punto se refiere en parte a la guerra comercial emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha impuesto elevados aranceles a las importaciones de buena parte de sus socios.

A Brasil, país anfitrión de esta COP30, le aplica un arancel adicional del 50 % desde agosto pasado.

El Gobierno de Trump no ha enviado a ningún representante para las negociaciones de esta conferencia. El dirigente republicano tampoco estuvo en la cumbre de líderes de esta COP30, que se celebró entre el jueves y el viernes de la semana pasada.

El gobernador de California critica a Trump en Belém

Pero la sombra de Trump es alargada y hoy volvió a ser objeto de críticas. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, se ha acercado a Belém para decir que Estados Unidos, y en concreto su estado, es más que Trump.

En una rueda de prensa, Newsom acusó a la Administración Trump de haber «abandonado cualquier sentido del deber, de la responsabilidad y del liderazgo» y de dejar crecer a China.

«Quiero que sepan que reconocemos nuestra responsabilidad y nuestras oportunidades», declaró.

Por otro lado, también están en curso las negociaciones para establecer una serie de criterios para medir la adaptación a la emergencia climática y su progreso. Antes de la COP30 se hablaba de una lista de 100 indicadores.

No obstante, según fuentes de la sociedad civil, han surgido diferencias entre los países en algunos de esos ítems.

De hecho, la propuesta de adoptar ese centenar de criterios no es del agrado de países en desarrollo como India, el grupo africano o pequeños Estados insulares.

Temen que esos indicadores se transformen a futuro en condiciones para tener acceso a financiación para adoptar medidas de adaptación al calentamiento global.

Así, es posible que las negociaciones sobre ese punto, uno de los más esperados de esta COP30, se prolonguen hasta la segunda semana de conferencia. EFE

