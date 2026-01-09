Copa Airlines reanuda los vuelos a Caracas «tras la mejora en las condiciones operativas»

1 minuto

Ciudad de Panamá, 8 ene (EFE).- Copa Airlines informó este jueves de la reanudación a partir del 13 de enero, y de manera escalonada, de sus vuelos desde y hacia Caracas «tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo», unos vuelos que mantenía suspendidos desde el pasado 4 de diciembre en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

«Copa Airlines informa que, tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo de Maiquetía, en Venezuela, reiniciará sus vuelos hacia y desde la ciudad de Caracas a partir del martes 13 de enero de 2026 con una frecuencia diaria», informó la compañía en un comunicado. EFE

