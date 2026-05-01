Copa anuncia la compra de 60 aviones Boeing 737 MAX por 13.500 millones de dólares

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La aerolínea panameña Copa anunció este martes la compra de 60 aviones Boeing 737 MAX por unos 13.500 millones de dólares, que se sumarán a otras 40 aeronaves ya en proceso de entrega.

El director ejecutivo de la compañía, Pedro Heilbron, dijo durante la firma del acuerdo en la capital panameña que estas adquisiciones permitirán a Copa Airlines elevar su flota a más 200 aviones en 2034.

«Representa un paso importante para seguir fortaleciendo la operación y la conectividad que brindamos» desde Panamá a toda la región, dijo Heilbron, al formalizar el trato con representantes de Boeing y GE Aerospace.

La empresa opera 88 rutas en 32 países a través del Hub de las Américas, centro de conectividad aérea y logística de Panamá que funciona en el aeropuerto de Tocumen.

«Incorporar nuevas aeronaves será clave para seguir ampliando nuestra operación y red de destinos», agregó Heilbron.

Los aviones serán entregados entre 2030 y 2034, y podrán destinarse tanto al crecimiento de la flota como al reemplazo de aeronaves existentes, detalló la aerolínea en un comunicado.

Además, el acuerdo deja abierta la posibilidad de que Copa elija entre las versiones 737 MAX 8, MAX 9 y MAX 10, de conformidad con su demanda, capacidad y planes de expansión.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, indicó durante la firma que esta «compra histórica» refleja la «solidez, visión de crecimiento y liderazgo» regional de Copa.

Mulino recordó que Panamá trabaja en la ampliación del aeropuerto de Tocumen, el principal del país, para adaptarlo a los requerimientos que generará la llegada de las nuevas aeronaves.

La primera etapa de estas obras está pensada para albergar los 40 Boeing 737 comprados previamente por Copa y que «están en período de entrega», dijo.

«Ahora estos nuevos 60 aviones implican la planificación de una nueva etapa de adaptación para que nuestro aeropuerto acompañe el crecimiento del Hub de las Américas, que contará con ambas pistas renovadas que mejorarán la operación y seguridad aeroportuaria», destacó el mandatario.

Copa prevé incrementar la cantidad de pasajeros transportados, de 20,9 millones estimados para 2026 a más de 27 millones hacia finales de esta década.

El acuerdo fue suscrito por Heilbron, Stephanie Pope, CEO de Aviación Comercial de Boeing, y Lawrence Culp, Presidente y CEO de GE Aerospace.

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