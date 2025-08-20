Copernicus introduce una aplicación para monitorear estrés térmico y cambio climático

2 minutos

Berlín, 20 ago (EFE).- El componente de monitoreo del clima del programa espacial europeo, Copernicus, anunció este miércoles el lanzamiento de Thermal Trace, una aplicación dirigida a periodistas, políticos, científicos y al público en general que permite analizar décadas de datos, así como mapas y gráficos, para explorar el estrés térmico a escala global y cómo está cambiando.

Según explicó el organismo con sede en Bonn (Alemania) en un comunicado, en un momento en el que las olas de calor se están volviendo más frecuentes e intensas debido al cambio climático, comprender el estrés térmico y su impacto para la salud es «crucial».

«Las olas de calor repetidas e intensas que muchos de nosotros hemos experimentado en los últimos meses son solo un ejemplo del impacto del estrés térmico sobre las personas», declaró la científica de Copernicus Rebecca Emerton.

«Con Thermal Trace queremos empoderar a los ciudadanos y a quienes toman decisiones para garantizar que un gran volumen de datos sobre estrés térmico sean más accesibles que nunca», agregó.

La aplicación, que se puede descargar gratuitamente de la página web que lleva su nombre, proporciona datos del Índice Climático Termal Universal (UTCI por sus siglas en inglés), el cual no solo tiene en cuenta la temperatura, sino también la humedad, la velocidad del viento, la luz solar y el calor emitido por el entorno.

En base a la combinación de estos factores, el UTCI proporciona una «temperatura experimentada», que es la clave de cómo reacciona el cuerpo humano ante las anteriores variables.

Los usuarios de la aplicación pueden visualizar datos de los últimos 85 años hasta el presente (excluidos siempre los últimos cinco días) en gráficos y mapas, que permiten ver cómo los indicadores han cambiado a lo largo y ancho del globo. EFE

