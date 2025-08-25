The Swiss voice in the world since 1935

Coquimbo gana y se fortalece como candidato al título de la liga

Santiago de Chile, 24 ago (EFE).- Coquimbo Unido se fortaleció como líder de la liga chilena tras el cierre de la fecha 21, este domingo, al vencer por 0-1 al Audax Italiano y aumentar a 12 puntos la distancia con su escolta, la Universidad de Chile.

Los Piratas siguen como líderes con 50 enteros, y a nueve fechas para el final de la temporada 2025 están a 12 unidades del cuadro universitario y a 13 del Audax, que cayó el sábado en casa.

El equipo aurinegro ha establecido su mejor registro en torneos largos en 60 años de historia en el fútbol profesional, con su novena victoria consecutiva en esta campaña en la que solo ha perdido un partido y se encamina hacia su primer título.

La brecha establecida aumentó, en parte, porque la U no jugó su partido frente a Everton, que pidió suspender por el episodio de violencia en la Copa Sudamericana en su choque ante el argentino Independiente del pasado miércoles.

El técnico de Coquimbo, Esteban González, maneja la ventaja con moderación y afirma que seguirán mentalizados en ir paso a paso.

“Nadie sale campeón a esta fecha y me parece que se celebra una sola vez y eso hay que identificarlo. Competimos contra grandes equipos”, declaró luego del triunfo.

A pesar de la derrota, Audax permaneció tercero en la última plaza que ofrece un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2026 con 37 puntos, uno menos que los laicos, pero con un partido más.

La lucha por los puestos a la próxima Copa Sudamericana se cerró aún más con la victoria a domicilio de Ñublense de este domingo por 0-2 sobre el colista Deportes Iquique, que sigue en la decimosexta posición.

Los de Chillán llegaron a 29 puntos y tomaron el noveno puesto para desplazar una casilla a Colo Colo que tiene 28 y solo pudo empatar sin goles en el inicio de la fecha ante el cuarto, Palestino, que suma 36 enteros.

Los albos dirigidos por un técnico interino tras la salida del argentino Jorge Almirón siguen alejándose de la franja de acceso a torneos internacionales, superados por rivales como Huachipato que ganó por 2-0 a La Serena para aferrarse al octavo puesto con 31 unidades.

O’Higgins se mantuvo quinto con 35 puntos al empatar 2-2 con Deportes Limache y Cobresal está séptimo con 32, en el último escaño que clasifica a la Sudamericana luego de su victoria por 1-0 ante Unión La Calera.

Universidad Católica, por su parte, se mantuvo sexto con 33 unidades, con su triunfo por 2-0 sobre Unión Española. EFE

