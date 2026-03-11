The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Corea del Norte apoya la elección del nuevo líder supremo de Irán

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Seúl, 11 mar (EFE).- Las autoridades de Corea del Norte mostraron este miércoles su apoyo a la elección del recién nombrado nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, después de que su padre, Alí Jameneí, muriera en los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano dijo que, «ante el reciente anuncio oficial de la Asamblea de Expertos iraní de que eligió a un nuevo líder», Pionyang defiende «el derecho y la libertad del pueblo iraní de elegir a su propio líder supremo», según recogió la agencia estatal KCNA.

Asimismo, expresó su «profunda preocupación» y condenó enérgicamente la agresión «ilegal» de Estados Unidos e Israel a los que acusa de «socavar los cimientos de la paz y la seguridad regionales, y aumentar la inestabilidad en el panorama internacional».

«Todas las formas de amenazas retóricas y acciones militares que socaven el sistema político y la integridad territorial del país en cuestión, interfieran en sus asuntos internos y aboguen abiertamente por el derrocamiento del régimen son inaceptables bajo cualquier circunstancia y deben ser condenadas y rechazadas», agregó el portavoz.

La semana pasada, Corea del Norte tildó los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzados en medio del estancamiento en las conversaciones nucleares indirectas entre Washington y Teherán, como «un acto de agresión totalmente ilegal» y «la forma más despreciable de violación de la soberanía».

Pionyang y Teherán han mantenido una relación histórica de cooperación en materia de defensa y tecnología militar, mientras el conflicto en Oriente Medio podría reforzar la postura norcoreana de que su arsenal nuclear constituye un elemento esencial para garantizar la supervivencia del régimen. EFE

rvb-pagb/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR