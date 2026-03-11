Corea del Norte apoya la elección del nuevo líder supremo de Irán

Seúl, 11 mar (EFE).- Las autoridades de Corea del Norte mostraron este miércoles su apoyo a la elección del recién nombrado nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, después de que su padre, Alí Jameneí, muriera en los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano dijo que, «ante el reciente anuncio oficial de la Asamblea de Expertos iraní de que eligió a un nuevo líder», Pionyang defiende «el derecho y la libertad del pueblo iraní de elegir a su propio líder supremo», según recogió la agencia estatal KCNA.

Asimismo, expresó su «profunda preocupación» y condenó enérgicamente la agresión «ilegal» de Estados Unidos e Israel a los que acusa de «socavar los cimientos de la paz y la seguridad regionales, y aumentar la inestabilidad en el panorama internacional».

«Todas las formas de amenazas retóricas y acciones militares que socaven el sistema político y la integridad territorial del país en cuestión, interfieran en sus asuntos internos y aboguen abiertamente por el derrocamiento del régimen son inaceptables bajo cualquier circunstancia y deben ser condenadas y rechazadas», agregó el portavoz.

La semana pasada, Corea del Norte tildó los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzados en medio del estancamiento en las conversaciones nucleares indirectas entre Washington y Teherán, como «un acto de agresión totalmente ilegal» y «la forma más despreciable de violación de la soberanía».

Pionyang y Teherán han mantenido una relación histórica de cooperación en materia de defensa y tecnología militar, mientras el conflicto en Oriente Medio podría reforzar la postura norcoreana de que su arsenal nuclear constituye un elemento esencial para garantizar la supervivencia del régimen. EFE

