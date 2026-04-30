Corea del Norte hace frente a una «sequía sin precedentes», según agencia estatal

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Seúl, 30 abr (EFE).- Corea del Norte está sufriendo una «sequía sin precedentes» y las autoridades están haciendo esfuerzos por mejorar los sistemas de riego del hermético país, afirmó este jueves la agencia estatal norcoreana KCNA.

«Recientemente, una sequía sin precedentes ha azotado todo el país», afirmó KCNA, antes de señalar que «los trabajadores de diversas regiones están concentrando todos sus esfuerzos en proteger los cultivos anteriores de la sequía».

La agencia estatal señaló que las autoridades norcoreanas se han visto obligadas a movilizar camiones cisterna «para irrigar grandes extensiones de campos diariamente».

El primer ministro norcoreano, Pak Tae-song, visitó varias provincias incluyendo Hwanghae del Norte y del Sur (suroeste) para examinar «en detalle el estado de crecimiento del trigo y la cebada», y analizar medidas para minimizar los daños causados ​​por la sequía.

Estas áreas, junto con otras como Pyongan del Norte y del Sur, componen prácticamente la totalidad de la despensa de Corea del Norte, donde el relieve montañoso hace que menos de un 20 % del territorio sea cultivable.

Corea del Norte sufrió la peor sequía primaveral en 37 años en 2019, según alertaron entonces los medios norcoreanos, desatando la preocupación por la escasez de alimentos que encaraba el aislado y empobrecido país. EFE

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