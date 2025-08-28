Corea del Sur prohibirá los teléfonos móviles en las aulas

Corea del Sur aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles en las aulas del país, con lo cual se une a otros países que han buscado frenar el uso de redes sociales entre los menores, informaron el jueves las autoridades.

El país asiático, uno de los más conectados del mundo, quiere endurecer las reglas sobre los dispositivos electrónicos en las escuelas ante la preocupación por la adicción de los alumnos a los teléfonos inteligentes.

La iniciativa, que entrará en vigor en marzo próximo, prohíbe el uso de aparatos móviles en las aulas, incluyendo teléfonos inteligentes, dijo a la AFP una portavoz de la Asamblea Nacional.

Medidas similares han sido adoptadas en países como Australia y Países Bajos.

El Ministerio de Educación surcoreano dijo en un comunicado que la ley veda el uso de teléfonos inteligentes en las aulas salvo cuando sea necesario como herramienta de apoyo para alumnos con discapacidades o necesidades especiales, o con fines educativos.

La medida también establece una base legal para «restringir la posesión y uso de tales dispositivos para proteger los derechos de los estudiantes a aprender y apoyar las actividades de los profesores», agregó.

Algunos legisladores habían expresado su preocupación con la posibilidad de que la norma viole los derechos humanos.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos surcoreana expresó que fijar límites al uso de los teléfonos móviles con fines educativos no contraviene tales derechos dado el impacto negativo de los dispositivos en el aprendizaje y bienestar emocional de los alumnos.

Aun así, la ley fue criticada por grupos como el izquierdista Partido Jinbo, que consideró que «infringe los derechos digitales y derecho a la educación de los estudiantes».

