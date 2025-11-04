Corea del Sur triplica sus gastos en IA en el presupuesto de 2026

Corea del Sur triplicará su inversión en el desarrollo de infraestructura y la promoción de inteligencia artificial, anunció el martes el presidente Lee Jae Myung en su discurso anual al Parlamento sobre el presupuesto.

Lee indicó que 10,1 billones de wones (7.000 millones de dólares) se destinarían a «una gran transformación dirigida a llevar a Corea del Sur al top tres de las potencias de IA», junto a Estados Unidos y China.

«Ampliaremos significativamente la inversión para dar paso a la ‘era de la IA'» declaró Lee, señalando que el monto es el triple del presupuesto de este año para IA.

El presupuesto general es por 728 billones de wones, un aumento de 8,1% desde el año pasado.

La aprobación del presupuesto requiere apoyo del Parlamento, donde el partido de Lee tiene mayoría.

Corea del Sur es sede de dos de los principales fabricantes mundiales de semiconductores, Samsung Electronics y SK hynix.

Ambos gigantes tecnológicos fabrican chips esenciales para los productos de IA y los centros de datos que requiere esa industria.

Lee adelantó que 2,6 billones de wones del presupuesto de IA para 2026 «será invertido en incluir la IA en la industria, la vida diaria y el sector público, mientras que 7,5 billones de wones irán al desarrollo de talento y construcción de infraestructura».

Jensen Huang, jefe ejecutivo del gigante estadounidense de los chips Nvidia, anunció la semana pasada planes de suministrar a Corea del Sur 260.000 de los semiconductores más avanzados de la empresa.

