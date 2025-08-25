The Swiss voice in the world since 1935

Correos británicos suspende envíos de paquetes a EE.UU. por nuevos impuestos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 25 ago (EFE).- El servicio postal del Reino Unido -el Royal Mail- ha indicado que suspende los envíos de paquetes a Estados Unidos tras la confusión generada por los nuevos impuestos de importación de deberán pagarse a finales de este mes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el mes pasado que pone fin a la exención global de impuestos de importación para paquetes de bajo valor, cuya entrada en vigor está prevista para el 29 de agosto.

Royal Mail anunció la retirada de sus servicios actuales de exportación a EE.UU. para empresas a partir de mañana, pero avisó que espera tener un nuevo sistema en funcionamiento para poder cumplir con las nuevas normas.

«Hemos estado trabajando arduamente con las autoridades estadounidenses y nuestros socios internacionales para adaptar nuestros servicios a los nuevos requisitos de EE.UU., de modo que los consumidores y las empresas del Reino Unido puedan seguir utilizando nuestros servicios cuando entren en vigor», señaló la compañía.

Aclaró, no obstante, que las tarjetas y cartas pueden seguir enviándose con normalidad.

EE.UU. argumentó que la eliminación de la exención de impuestos combatiría la «creciente práctica engañosa» de envío de material ilegal ya que, según ese país, algunos transportistas habían «abusado» de la exención para enviar drogas ilícitas. EFE

vg/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR