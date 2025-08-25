Correos británicos suspende envíos de paquetes a EE.UU. por nuevos impuestos
Londres, 25 ago (EFE).- El servicio postal del Reino Unido -el Royal Mail- ha indicado que suspende los envíos de paquetes a Estados Unidos tras la confusión generada por los nuevos impuestos de importación de deberán pagarse a finales de este mes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el mes pasado que pone fin a la exención global de impuestos de importación para paquetes de bajo valor, cuya entrada en vigor está prevista para el 29 de agosto.
Royal Mail anunció la retirada de sus servicios actuales de exportación a EE.UU. para empresas a partir de mañana, pero avisó que espera tener un nuevo sistema en funcionamiento para poder cumplir con las nuevas normas.
«Hemos estado trabajando arduamente con las autoridades estadounidenses y nuestros socios internacionales para adaptar nuestros servicios a los nuevos requisitos de EE.UU., de modo que los consumidores y las empresas del Reino Unido puedan seguir utilizando nuestros servicios cuando entren en vigor», señaló la compañía.
Aclaró, no obstante, que las tarjetas y cartas pueden seguir enviándose con normalidad.
EE.UU. argumentó que la eliminación de la exención de impuestos combatiría la «creciente práctica engañosa» de envío de material ilegal ya que, según ese país, algunos transportistas habían «abusado» de la exención para enviar drogas ilícitas. EFE
