The Swiss voice in the world since 1935

Correos de Nueva Zelanda suspende envíos a EEUU por los aranceles de Trump

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El servicio postal de Nueva Zelanda anunció la suspensión de la mayoría de los envíos a Estados Unidos, citando la incertidumbre por el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump.

La empresa de correos dijo que suspendió el servicio a partir del 21 de agosto, antes de la entrada en vigor del arancel estadounidense de 15% a partir del 29 de agosto.

Solo algunas cartas y documentos importantes, como pasaportes o cartas legales, serán enviados a Estados Unidos, indicó el servicio en su página web.

Acciones similares fueron adoptadas por los servicios postales de India, Alemania, Francia, Bélgica, Austria y Dinamarca, luego de que el gobierno de Trump dijera que el 29 de agosto aboliría la exención tributaria para paquetes pequeños que ingresen a Estados Unidos.

Washington comenzó en abril a aplicar aranceles al resto del mundo, pero en su mayoría entrarán en vigor este mes, después de largas negociaciones y aplazamientos.

El servicio neozelandés de correos dijo que trabaja «rápidamente» para hacer los cambios necesarios que permitan reanudar los envíos «lo antes posible».

bes/djw/mtp/mas/meb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR