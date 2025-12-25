Correos de Rusia suspende temporalmente los envíos terrestres a cinco países europeos

Moscú, 25 dic (EFE).- Correos de Rusia ha suspendido temporalmente los envíos terrestres a Lituania, Letonia, Estonia, Eslovenia y Croacia, según informó este jueves el servicio postal estatal.

La empresa de mensajería nacional comunicó a través de su web que los envíos por tierra fueron suspendidos a los países bálticos, Eslovenia y Croacia, aunque no adscribe un motivo.

«Los clientes aún pueden enviar paquetes a estos países; los plazos de entregar no aumentarán», asegura la empresa estatal, que afronta una grave crisis a causa de la competencia con los servicios ‘online’ de comercio y entrega.

El servicio postal desconoce cuando reanudarán los envíos terrestres, aunque asegura que el transporte aéreo sí funciona hacia los destinos mencionados.

Algunas fuentes citadas por TASS alegan que la empresa únicamente realizará a partir de ahora envíos por transporte aéreo hacia esos países.

Por otro lado, el servicio de correos reanudó la aceptación de envíos internacionales procedentes de Chad, Somalia y la República del Congo. EFE

