The Swiss voice in the world since 1935

Corte de Justicia de Ecuador envía a Asamblea proyecto para actualizar ley de extradición

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 12 ago (EFE).- La Corte Nacional de Justicia de Ecuador envió este martes a la Asamblea Nacional (Parlamento) un nuevo proyecto de ley de extradición, que busca actualizar la normativa vigente en el país desde el año 2000, considerando especialmente «el desarrollo de nuevos sistemas de delincuencia organizada transnacional».

«El proyecto de ley se adapta a los cambios constitucionales, así como a los avances en cooperación internacional materia penal y legislación interna», señaló la CNJ en un video colgado en su cuenta de la social X.

La Corte también mencionó que esta iniciativa enviada al Legislativo considera los avances tecnológicos de los últimos 25 años, se enmarca en la Constitución aprobada en 2008 y recoge «la voluntad ciudadana expresada en el referéndum de 2024 que aprobó la extradición de ciudadanos ecuatorianos».

Debido a esa aprobación, el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’) se convirtió el pasado 20 de julio en el primer ecuatoriano en ser extraditado a Estados Unidos desde el territorio nacional, después de haber sido recapturado 25 días antes en el interior de un búnker subterráneo ubicado en una lujosa casa de la provincia costera de Manabí.

El líder de la banda criminal Los Choneros, la más antigua y una de las más grandes del país, ahora está recluido en una cárcel de Nueva York a la espera de un juicio por conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y contrabando de armas de fuego desde EE.UU., entre otros delitos.

La iniciativa legal enviada al Parlamento incluye además una serie de «innovaciones que responden a la experiencia de la Corte Nacional de Justicia en la resolución de casos de extradición activa y pasiva».

Y «trae novedades como el glosario de definiciones sobre la figura de la extradición, las fases detalladas de la extradición activa y pasiva y los requisitos de solicitud formal para ambas extradiciones».

Según la CNJ, con esta propuesta el país «se prepara para responder con mayor agilidad, transparencia y justicia a los desafíos globales». EFE

cbs/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR