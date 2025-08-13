Corte de Justicia de Ecuador envía a Asamblea proyecto para actualizar ley de extradición

Guayaquil (Ecuador), 12 ago (EFE).- La Corte Nacional de Justicia de Ecuador envió este martes a la Asamblea Nacional (Parlamento) un nuevo proyecto de ley de extradición, que busca actualizar la normativa vigente en el país desde el año 2000, considerando especialmente «el desarrollo de nuevos sistemas de delincuencia organizada transnacional».

«El proyecto de ley se adapta a los cambios constitucionales, así como a los avances en cooperación internacional materia penal y legislación interna», señaló la CNJ en un video colgado en su cuenta de la social X.

La Corte también mencionó que esta iniciativa enviada al Legislativo considera los avances tecnológicos de los últimos 25 años, se enmarca en la Constitución aprobada en 2008 y recoge «la voluntad ciudadana expresada en el referéndum de 2024 que aprobó la extradición de ciudadanos ecuatorianos».

Debido a esa aprobación, el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’) se convirtió el pasado 20 de julio en el primer ecuatoriano en ser extraditado a Estados Unidos desde el territorio nacional, después de haber sido recapturado 25 días antes en el interior de un búnker subterráneo ubicado en una lujosa casa de la provincia costera de Manabí.

El líder de la banda criminal Los Choneros, la más antigua y una de las más grandes del país, ahora está recluido en una cárcel de Nueva York a la espera de un juicio por conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y contrabando de armas de fuego desde EE.UU., entre otros delitos.

La iniciativa legal enviada al Parlamento incluye además una serie de «innovaciones que responden a la experiencia de la Corte Nacional de Justicia en la resolución de casos de extradición activa y pasiva».

Y «trae novedades como el glosario de definiciones sobre la figura de la extradición, las fases detalladas de la extradición activa y pasiva y los requisitos de solicitud formal para ambas extradiciones».

Según la CNJ, con esta propuesta el país «se prepara para responder con mayor agilidad, transparencia y justicia a los desafíos globales». EFE

