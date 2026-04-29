Corte Suprema de EEUU limita redistribución electoral destinada a favorecer a minorías

afp_tickers

2 minutos

La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, anuló el miércoles el mapa electoral del estado de Luisiana, en una decisión de gran alcance para la representación de las minorías en el Congreso, en particular afroestadounidenses e hispanas.

La decisión supone un revés para los demócratas, embarcados desde hace varios meses en una batalla con los republicanos en torno a la redistribución electoral de varios estados, antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El partido del presidente Donald Trump, en cambio, sale reforzado a largo plazo.

Por seis votos contra tres, los de los jueces conservadores frente a los progresistas, la Corte concluyó que una ley emblemática que garantiza la representación electoral de las minorías, la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), no obligaba a Luisiana a crear un segundo distrito de mayoría afroestadounidense.

En consecuencia, el mapa electoral de este estado del sur «es una redistribución inconstitucional», afirmó el magistrado conservador Samuel Alito en la sentencia redactada en nombre de la mayoría.

Pero para la jueza progresista Elena Kagan, «la decisión de la Corte hará retroceder el derecho fundamental a la igualdad racial» en las elecciones, «que el Congreso había otorgado» con la Ley de Derecho al Voto de 1965.

Desde hace unos diez años, la mayoría conservadora del máximo tribunal del país vació en gran medida de contenido esta ley clave, adoptada en pleno movimiento por los derechos civiles para impedir que los antiguos estados segregacionistas del sur vulneraran el derecho al voto de los afroestadounidenses.

sst-rle/bpe/ad/mar