Costa Rica, el país verde que enfrenta amenazas de tala, minería e incendios forestales

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San José, 22 abr (EFE).- Costa Rica, un país reconocido internacionalmente por sus políticas para la protección del medioambiente, conmemora este miércoles el Día de la Tierra enfrentando complejos retos ambientales como la minería ilegal y la tala de bosques.

Con un 58,5% de cobertura forestal en su territorio y alrededor del 6 % de la biodiversidad del planeta, Costa Rica implementa una serie de políticas dirigidas a conservar sus recursos naturales y para avanzar en su meta de convertirse en un país carbono neutral en el año 2050.

«Costa Rica es un país muy rico en recursos naturales y nuestro deber es seguir protegiéndolos. Existen en la actualidad muchos problemas y amenazas relacionados a intereses económicos que no podemos pasar por alto», ha dicho a EFE el activista ambiental Josué Bonilla.

Este pequeño país centroamericano de 51.100 kilómetros cuadrados, es el escenario de debates políticos y sociales acerca de cómo compaginar el desarrollo económico con la protección del medioambiente, sobre todo porque uno de los principales motores económicos del país es el turismo con la llegada cada año de cerca de 3 millones de visitantes.

Una de las grandes discusiones del país en la actualidad es si permite la minería de oro en una recóndita zona del norte del país, precisamente en un sitio tomado por mineros ilegales que utilizan prácticas dañinas para el ambiente y la salud humana, como es el uso de mercurio.

El Gobierno del derechista Rodrigo Chaves impulsa un proyecto de ley para otorgar una concesión a una empresa para que explote el oro bajo medidas de protección ambiental.

Sin embargo, sectores ambientalistas y un sector de la oposición política mantienen la postura de que es más valioso recuperar el capital ambiental en la zona.

El presidente Chaves ha insistido durante su Gobierno, que terminará el próximo 8 de mayo, en la necesidad de encontrar un balance entre el desarrollo económico y la conservación del medioambiente, e incluso intentó impulsar, sin éxito, la apertura de una discusión nacional sobre la exploración petrolera y de gas natural.

En Costa Rica están prohibidas mediante vetos de anteriores presidentes, la exploración y explotación petrolera, así como la minería de oro a cielo abierto.

Una de las polémicas más recientes en el país surgió en el paradisíaco Golfo de Papagayo, en la provincia de Guanacaste (Pacífico), donde la empresa Enjoy Hotels busca construir un hotel.

Asociaciones ambientalistas y vecinos del lugar interpusieron un recurso de inconstitucionalidad alegando que el proyecto talará una porción de bosque de unos 700 árboles que cumple una importante función hídrica y natural.

El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, emitió el pasado viernes medidas cautelares que obligan a las partes a entregar sus descargos respectivos y que ordenan una moratoria a la tala de árboles en el golfo mientras se resuelve la acción de inconstitucionalidad, con el fin de «prevenir posibles daños graves e irreparables al ambiente». EFE

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