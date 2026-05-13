Costa Rica alcanza un 71 % de penetración de internet fijo en hogares con conexión propia

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San José, 13 may (EFE).- Costa Rica alcanzó una penetración «histórica» de un 71 % de acceso a internet fijo en los hogares con conexión propia durante 2025, de esta un 45 % es impulsada por redes de fibra óptica, informó este miércoles la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

El informe de las autoridades indica que el país pasó de un 64 % de penetración de internet fijo en 2021 a un 71% en 2025, mientras que el internet móvil pasó de un 95 % a un 106 %, en el mismo periodo.

«En 2025, las telecomunicaciones generaron 804.950 millones de colones (cerca de 1.600 millones de dólares) en ingresos, registrando un crecimiento del 4,9 % respecto al año anterior, consolidándose como una actividad estratégica para la economía nacional generando 11.777 empleos directos impulsados por el despliegue de fibra óptica y el avance de las redes 5G”, explicó el presidente del Consejo Directivo de la SUTEL, Carlos Watson.

El despliegue de redes de telecomunicaciones además viene acompañado por una creciente demanda de velocidades superiores, ya que actualmente más de un 65 % de las suscripciones de internet fijo corresponden a velocidades mayores a cien Megabits por segundo (Mbps).

Según SUTEL, durante los últimos cinco años, la infraestructura nacional de fibra óptica pasó de 66.000 kilómetros instalados en 2021 a más de 129.000 kilómetros en 2025, lo cual permitió fortalecer la calidad y cobertura de los servicios digitales en todo el país y sentó las bases para el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios de alta capacidad. EFE

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