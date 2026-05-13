Costa Rica decomisa 560 kilos de cocaína camuflada en masa de yuca con destino a Bélgica

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San José, 13 may (EFE).- Las autoridades de Costa Rica decomisaron un cargamento de 560 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de productos agrícolas, camuflados en masa de yuca, que tenía como destino el puerto de Amberes, Bélgica.

El Ministerio de Seguridad de Costa Rica informó este miércoles que el operativo se llevó a cabo en la Terminal de Contenedores de Moín, provincia de Limón (Caribe), el principal puerto de exportación del país centroamericano.

«Como resultado de la acción policial integral, las autoridades ubicaron, mediante el uso de escáner, un contenedor que iba con destino al puerto de Amberes, en Bélgica, y llevaba camuflados en masa de yuca un total de 560 paquetes de esta presunta droga, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno», indica la información oficial.

En julio de 2023 el Gobierno costarricense inició la Operación Soberanía mediante la cual instaló escáneres y reforzó la presencia policial en la Terminal de Contenedores de Moín, con el fin de combatir la exportación de droga en cargas de productos lícitos, especialmente hacia los países europeos.

Según las autoridades de seguridad, Costa Rica se ha convertido en una especie de centro logístico donde grupos narcotraficantes reciben y almacenan cargamentos de droga provenientes de Suramérica, para luego reenviarlos a Estados Unidos y Europa, principalmente en contenedores.

Según datos del estatal Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en 2025 las autoridades decomisaron un total de 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas del año 2020.

En los últimos años, el país ha intensificado sus lazos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra este flagelo, y en marzo pasado se unió a la iniciativa regional del presidente estadounidense, Donald Trump, llamada ‘Escudo de las Américas’, que pretende derrotar a los carteles de la droga. EFE

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