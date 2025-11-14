Costa Rica e Israel cierran negociaciones y firmarán pronto un Tratado de Libre Comercio

San José, 13 nov (EFE).- Costa Rica e Israel concluyeron este jueves las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) y firmarán próximamente el instrumento que pretende fortalecer las relaciones bilaterales de comercio e inversión.

El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica informó en un comunicado que se consiguió el «cierre técnico» de las negociaciones del TLC lanzadas en 2023 y destacó que el tratado permitirá «fortalecer y diversificar las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países».

«Este TLC permitirá profundizar los vínculos económicos y abrir nuevas oportunidades de empleo y prosperidad, aprovechando la clara complementariedad entre la oferta tecnológica e innovadora de Israel y las capacidades de Costa Rica en agricultura de alta calidad, manufactura avanzada y servicios de tecnología de la información», indicó el Ministerio de Comercio Exterior costarricense.

La entidad agregó que en la actualidad se llevan a cabo «los trabajos necesarios para proceder con la firma y posterior presentación ante la Asamblea Legislativa» para su ratificación.

Datos del ministerio indican que durante el último decenio el comercio total de bienes entre Costa Rica e Israel fue de 49 millones en promedio, con un crecimiento anual medio de 8,7 %.

Durante los últimos meses grupos pro Palestina y contra la guerra en Gaza, se han manifestado en las calles de San José y frente al Ministerio de Relaciones Exteriores para exigir que Costa Rica suspendiera las negociaciones del TLC con Israel.

El actual Gobierno de Costa Rica (2022-2026), encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, ya firmó un Tratado de Libre Comercio con Ecuador y otro con Emiratos Árabes Unidos.

Estos acuerdos comerciales se unieron a los que Costa Rica ya tenía vigentes con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana; la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, Canadá, la Comunidad del Caribe (Caricom), Chile, China, Colombia, Corea del Sur, México, Panamá, Perú, Reino Unido y Singapur. EFE

