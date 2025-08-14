The Swiss voice in the world since 1935

Costa Rica envía un centenar de bomberos a Canadá para combatir incendios forestales

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San José, 14 ago (EFE).- El Gobierno de Costa Rica envió este jueves hacia Canadá a un centenar de bomberos con el fin de que ayuden con las labores de combate a los incendios forestales que han destruido más de 7,3 millones de hectáreas de terreno en el país norteamericano.

La delegación, que partió este jueves hacia Manitoba, Canadá, está conformada por tres técnicos especializados, 80 bomberos del Sistema de Áreas de Conservación y 23 funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, detalló el Gobierno en un comunicado.

El envió del personal responde a una solicitud de apoyo hecha por la embajada canadiense en San José y se trata del segundo grupo de bomberos costarricenses que viaja a Canadá este año; el primero fue de 99 personas.

En 2023, Costa Rica apoyó a Canadá con 145 bomberos forestales en dos despliegues y en 2024 el número fue de 92 personas.

«La asistencia que ha brindado el país a Canadá ratifica el trabajo que ha realizado en los últimos 30 años en el tema de manejo del fuego, así como, las capacidades que tienen los bomberos forestales costarricenses, quienes han llevado un proceso de capacitación y entrenamiento que les ha permitido tener el aval del Centro Interagencias de Incendios Forestales de Canadá para participar en despliegues internacionales», afirmó el Gobierno de Costa Rica.

Canadá se enfrenta ya a la segunda peor temporada de incendios forestales de la historia del país con la quema de 7,3 millones de hectáreas de terreno, 73.000 kilómetros cuadrados, desde abril.

El peor año se produjo en 2023, cuando se quemaron la cifra récord de 17,3 millones de hectáreas o 173.000 kilómetros cuadrados. En la última década, las llamas han calcinado 43,6 millones de hectáreas de vegetación, una extensión equivalente a la superficie de países como Irak, Marruecos o Paraguay. EFE

dmm/rao/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
1 Me gusta
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR