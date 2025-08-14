Costa Rica envía un centenar de bomberos a Canadá para combatir incendios forestales

2 minutos

San José, 14 ago (EFE).- El Gobierno de Costa Rica envió este jueves hacia Canadá a un centenar de bomberos con el fin de que ayuden con las labores de combate a los incendios forestales que han destruido más de 7,3 millones de hectáreas de terreno en el país norteamericano.

La delegación, que partió este jueves hacia Manitoba, Canadá, está conformada por tres técnicos especializados, 80 bomberos del Sistema de Áreas de Conservación y 23 funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, detalló el Gobierno en un comunicado.

El envió del personal responde a una solicitud de apoyo hecha por la embajada canadiense en San José y se trata del segundo grupo de bomberos costarricenses que viaja a Canadá este año; el primero fue de 99 personas.

En 2023, Costa Rica apoyó a Canadá con 145 bomberos forestales en dos despliegues y en 2024 el número fue de 92 personas.

«La asistencia que ha brindado el país a Canadá ratifica el trabajo que ha realizado en los últimos 30 años en el tema de manejo del fuego, así como, las capacidades que tienen los bomberos forestales costarricenses, quienes han llevado un proceso de capacitación y entrenamiento que les ha permitido tener el aval del Centro Interagencias de Incendios Forestales de Canadá para participar en despliegues internacionales», afirmó el Gobierno de Costa Rica.

Canadá se enfrenta ya a la segunda peor temporada de incendios forestales de la historia del país con la quema de 7,3 millones de hectáreas de terreno, 73.000 kilómetros cuadrados, desde abril.

El peor año se produjo en 2023, cuando se quemaron la cifra récord de 17,3 millones de hectáreas o 173.000 kilómetros cuadrados. En la última década, las llamas han calcinado 43,6 millones de hectáreas de vegetación, una extensión equivalente a la superficie de países como Irak, Marruecos o Paraguay. EFE

dmm/rao/jrh