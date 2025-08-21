Costa Rica extraditará a Rusia a empresario ruso acusado de estafa y lavado de dinero

2 minutos

Moscú, 21 ago (EFE).- Costa Rica extraditará a Rusia a un empresario de ese país prófugo de la Justicia y acusado de estafa y lavado de dinero, según informó ester jueves la Fiscalía General rusa.

«Las autoridades de la República de Costa Rica extraditarán a Kamal Kimpáev a solicitud de la Fiscalía General de Rusia para su procesamiento penal por estafa y legalización de dinero obtenido por medios ilegales», señaló la entidad en su portal oficial.

Según la investigación, Kimpáev, director general en funciones de la empresa, llegó a un «acuerdo ilícito» con Zamir Abduragímov, que era en la práctica el jefe de la compañía.

Ambos cobraban a los usuarios por el consumo de electricidad perteneciente a la red estatal Rosseti Severni Kavkaz, pero se apropiaban del dinero en lugar de pagar al suministrador, robando 830 millones de rublos (más de 10 millones de dólares).

«Con el fin de legalizar el dinero obtenido por medios ilegales, entre octubre de 2020 y julio de 2021, transfirieron más de 26 millones de rublos (320.000 dólares) a una cuenta de la empresa Elektrobit-M, usada con fines personales, por un contrato de suministro de electrodomésticos y equipos digitales», indicó la Fiscalía.

Kimpáev logró escapar del país, por lo que fue arrestado en ausencia y declarado en búsqueda y captura internacional.

«La solicitud de extradición fue enviada tras su detención en agosto de 2024 en territorio de Costa Rica. En julio de 2025 las autoridades competentes de la república informaron sobre la disposición a entregar al acusado», señaló la dependencia.

El detenido viajará de Costa Rica a Rusia a través de Colombia y Turquía bajo la custodia de agentes del Servicio Federal Penitenciario ruso (FSIN) e Interpol.EFE

