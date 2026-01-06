Costa Rica registró 873 homicidios en 2025, la tercera cifra más alta de su historia

San José, 5 ene (EFE).- Costa Rica registró en el 2025 un total de 873 homicidios, la tercera cifra registrada más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, ante lo cual el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hizo un llamado a aumentar la inversión en prevención y desarrollo humano.

«La Policía es la medicina para el síntoma, pero no cura la enfermedad. La Policía hace contención criminal, la cura es la prevención, es trabajar con la niñez, la adolescencia y el desarrollo humano», declaró el subdirector del OIJ, Michael Soto, al presentar los datos de criminalidad del 2025.

La información oficial indica que en 2025 hubo 873 homicidios, 3 menos que en 2024, lo que supone una reducción que estadísticamente las autoridades no consideran significativa.

La mayor cantidad de homicidios en la historia del país ocurrió en el 2023 con un total de 905.

Antes de eso, el récord en este país era el de 654 homicidios contabilizados en el 2022.

El OIJ indicó que el 69 % de los homicidios registrados en el 2025 se atribuyen a ajustes de cuentas por narcotráfico.

«Si Costa Rica quiere solucionar sus problemas de criminalidad tiene que invertir en Policía, pero más en desarrollo humano. Que los jóvenes no crean que el éxito es ser un narcotraficante, sino ser un profesional, una persona de bien», afirmó Soto.

De las 873 víctimas por homicidios, un total de 589 correspondió a personas entre los 18 y los 39 años, considerados como adultos jóvenes, mientras que 50 fallecidos eran menores de edad. El resto corresponde a personas mayores de 40 años.

Además, el OIJ contabilizó entre los fallecidos por homicidios a 85 víctimas colaterales.

Los datos también revelan que en 2025 el OIJ desarticuló 44 organizaciones de crimen organizado y logró que se imputara a 601 sospechosos. EFE

